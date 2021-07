Fabrizio Moro Sui Sentieri degli dei domenica 1 ad Agerola.

Domenica 1 agosto, tra impegno e canzoni di successo, Gianmaurizio Foderaro, voce di Radio Rai1 e direttore del canale digitale Rai Radio Tutta Italiana, media partner del festival Sui Sentieri degli Dei, incontrerà Fabrizio Moro, il 46enne cantautore di San Basilio, quartiere popolare di Roma, che ha la capacità rara di trasmettere le sue emozioni nelle canzoni. Come in Pensa, con cui conquista la vittoria finale tra i giovani a Sanremo e il Premio Mia Martini della Critica, oppure Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta, altro brano vincitore nella sezione Big del Festival della canzone italiana nel 2018.

Grazie alla sua determinazione, curiosità e la sensibilità artistica, ha dato vita e forma al suo sogno: vivere con e per la musica. Tra parole e musica, Fabrizio Moro si racconterà ai microfoni di Gianmaurizio Foderaro e presenterà i brani più importanti del suo repertorio in una veste inedita, acustica e intima.

L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito e sarà consentito solo su prenotazione. A tal riguardo sarà online, sul sito della Proloco di Agerola, un sistema di prenotazione dei posti a sedere.

Domenica 1 agosto

FABRIZIO MORO

TUTTA ITALIANA D’AUTORE

INCONTRO DI MUISCA, CANZONI E PAROLE

conduce Gianmaurizio Foderaro

San Lazzaro – PARCO COLONIA MONTANA

ore 21.00

INFO e PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 450 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Procedura di prenotazione – Registrarsi sul sito, inserire i propri dati anagrafici. È possibile prenotare fino a due posti per evento. Ad avvenuta prenotazione, sulla mail inserita in fase di registrazione, sarà inviato un voucher di conferma. Il voucher va esibito al checkpoint (ingresso location) con proprio documento di riconoscimento. Il voucher non è cedibile ad altre persone.

Obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e rispettare le misure di precauzione imposte per legge.