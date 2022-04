FarmaConTè presentazione del progetto domenica 10 a Succivo.

E’ previsto per domattina alle ore 11:30 presso l’aula consiliare del comune di Succivo la presentazione del progetto “FarmaConTè“.

L’iniziativa è nata da un protocollo d’intesa tra il comune di Succivo grazie all’impegno del sindaco Salvatore Papae dell’Assessore alle Politiche Sociali Imma Marsilio, e la società Mira farmaceutici s.r.l.nella veste della legale rappresentante la Dr.ssaIlaria Perrotta. FarmaConTè è un progetto che vede nel comune di Succivo il primo punto permanente di distribuzione gratuita del farmaco in Campania, grazie al meticoloso lavoro di Mira farmaceutici insieme all’amministrazione comunale di Succivo e i medici di base.

Scopo dell’iniziativa è quella di creare un Polo sociale , in via Risorgimento, dove i cittadini che purtroppo vivono in condizioni complicate

, potranno recarsi e gratuitamente usufruiranno di un consulto medico e di medicinali.

“L’intento è quello di contrastare la povertà sanitaria e testimoniare un cammino di educazione alla condivisione e alla gratuità“. Difatti, tutti coloro che vogliono partecipare all’iniziativa posso farlo donando farmaci validi non scaduti.

All’interno degli ambulatori medici e delle farmacie che aderiscono all’iniziativa saranno posizionati degli appositi contenitori, in cui i cittadini, previo consiglio del farmacista o del medico; potrà donare i farmaci che non utilizzano più. Dopodiché tutti farmaci raccolti saranno donati al Punto Salute. Un’iniziativa lodevole che, in un momento storico così particolare; si spera possa essere da volano per i paesi limitrofi affinché tanti altri Punto Salutepossano essere d’aiuto a chi ne ha più bisogno.