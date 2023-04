Festa dei Popoli Aversa XII Edizione: parte il programma degli appuntamenti finali.

Partono ufficialmente venerdì 28 aprile gli appuntamenti finali di “Festa dei Popoli Aversa”, l’iniziativa della diocesi di Aversa giunta quest’anno alla dodicesima edizione.

Ad aprire il nutrito programma sarà la “Passeggiata dei Popoli: Fratelli in cammino per la pace”, che partirà alle ore 10 dall’Arco dell’ Annunziata con arrivo in Piazza Municipio ad Aversa.

L’evento costituisce uno dei laboratori ideati dal Percorso Scuola di Festa dei Popoli e vedrà coinvolte diverse scuole del territorio di ogni ordine e grado, dall’infanzia fino alla secondaria di secondo grado.

“La Passeggiata dei Popoli è aperta a tutto il mondo della scuola: alunni, dirigenti, docenti e genitori”, comunicano Lina Ingannato e Mariolina Ferraro, referenti del Percorso Scuola dell’iniziativa diocesana che, da anni e con successo, punta sensibilizzare sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, del confronto interreligioso e del dialogo interculturale. “Nel corso della manifestazione, gli studenti vivranno un momento particolarmente intenso chiamato ‘Scambiamoci la Pace, emozioni condivise’, che consisterà nello scambio di pensieri di pace scritti a scuola dagli alunni e portati alla Passeggiata”.

Riepiloghiamo gli altri appuntamenti che si susseguiranno nel corso del mese di maggio. Venerdì 5, alle ore 18, la Caritas Diocesana di Aversa ospiterà il Convegno “Immigrati sì, Immigrati no: La nuova stagione”. Mercoledì 10 alle ore 10.30, al Seminario Vescovile di Aversa si terrà la cerimonia di consegna dell’Attestato di Partecipazione alle scuole aderenti al percorso. Sabato 13 alle ore 18.00, presso il P.I.M.E. di Trentola Ducenta è in programma la Premiazione del “Concorso Letterario Internazionale Festa dei Popoli Aversa”. Per finire, domenica 28 alle ore 20.00, la tappa conclusiva con la Festa Finale che vivremo in Piazza Municipio ad Aversa.