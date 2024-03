Festa pasquale con i bambini del Vasto con Polizia Municipale e Assessore De Iesu

Un momento di festa ha coinvolto, giovedì mattina, i bambini della zona del Vasto e le loro famiglie.

All’ingresso della chiesa del Buon Consiglio, l’assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale Antonio De Iesu e il comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito, insieme al presidente della IV Municipalità Maria Caniglia, hanno partecipato alla distribuzione di centocinquanta uova pasquali acquistate grazie ad una raccolta fondi avviata dall’unità operativa San Lorenzo della Polizia Municipale.

“Insieme alla gioia dei bambini per il dono ricevuto, mi ha fatto molto piacere raccogliere attestati di sincero apprezzamento, da parte delle famiglie del quartiere per il lavoro della polizia municipale Unità San Lorenzo – ha commentato l’assessore De Iesu – Guidati dal maggiore Frattini e dal maresciallo Zobbel, gli agenti stanno portando avanti un grande lavoro di ripristino della legalità, con azioni mirate al contrasto del commercio abusivo e alla tutela della sicurezza attraverso controlli sul rispetto del Codice della strada. Basti citare i 105 veicoli sequestrati negli ultimi mesi perché sprovvisti di copertura assicurativa. Gli attestati di gratitudine della gente ripagano gli agenti dell’impegno del loro lavoro e ci confortano sulla bontà dei modelli che abbiano scelto di adoperare per la tutela della legalità sul territorio”.