Festival San Laise Jazz, dal 13 al 15 settembre a Bagnoli.

Al Parco San Laise (ex Base Nato di Bagnoli) si tiene, 13-14 e 15 settembre 2021, la terza edizione del SAN LAISE JAZZ. Anche quest’anno, grazie a Fondazione Campania Welfare che, con il sostegno dell’Assessorato all’istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Campania, ha reso possibile la realizzazione di un festival, ideato e diretto da Max Puglia, musicista e già Patron del Bagnoli Jazz Festival. Una manifestazione che produce, crea, origina e provoca e si consacra una vera e propria kermesse “culturale”.

Il festival, nei tre giorni settembrini, presenterà novità che potremmo definire rivoluzionarie.

Il 13 settembre alle ore 21 si parte con gli immancabili Hermanos – A Virtuoso Guitar trio. I funambolici chitarristi, Nico Di Battista – Francesco Cavaliere e Max Puglia, saranno alle prese, questa volta, con un repertorio di jazz moderno, la serata, che prende il titolo “many guitars”, svela l’utilizzo di tutti gli strumenti a corda a disposizione, con un’alternanza on stage che va dal guitar solo al trio, e con Pietro Cantisani come ospite. Ad aprire il concerto dei tre chitarristi Bandarotta Bagnoli “Street Parade” & Napoli United.

Il 14 settembre alle 21.30 i primi ad aprire la serata i Mundurua, sarà poi la volta di Consiglia Licciardi che con l’invasiva ed inventiva elettronica dell’ottimo sassofonista Vito Ranucci reinventa i classici napoletani, violentandoli, piegandoli allo sforzo dello spettatore.

Il 15 settembre alle 21.30, in anteprima, il nuovo spettacolo di Lino Volpe dal titolo “A JAZZ STORY “ Le avventure di Tony Monten”, in sua compagnia il chitarrista Pietro Condorelli ed il sassofonista Gianni D’Argenzio. A concludere la tre giorni in musica il Giardino dei Semplici “IN JAZZ” con melodie, quali “Miele” e “Mi innamorai”, arrangiate da un quartetto Mainstream jazz capitanato da Sasà Mendoza.

Si assiste ai concerti gratuitamente, ma per partecipare è necessario iscriversi al gruppo Facebook “Bagnoli Jazz Festival” ( https://www.facebook.com/groups/bagnolijazzfestival ) prenotandosi sotto il post del concerto scelto e specificando il numero dei partecipanti. L’accesso è consentito solo con Green Pass.