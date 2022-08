Filumena Marturano, girato ultimo ciak del film TV, ad ottobre su Rai 1.

“I precedenti sono illustri, talmente grandi da far tremare i polsi. Noi ce l’abbiamo messa tutta. In gergo calcistico diremmo che siamo usciti con la maglia completamente bagnata dal sudore. Non abbiamo risparmiato nulla, abbiamo dato tutto”: con queste parole Massimiliano Gallo ha raccontato la fine delle riprese a Napoli del film tv Filumena Marturano.

"E' finita questa fantastica avventura! Una avventura fatta di enorme sacrificio, dedizione, passione e rispetto per questo straordinario testo che abbiamo affrontato", ha aggiunto l'attore. Filumena Marturano è interpretata da Vanessa Scalera, la Imma Tataranni della serie tv. L'ispirazione è stata il testo di Eduardo De Filippo portato al cinema da Vittorio De Sica con Matrimonio all'italiana con Sophia Loren e Marcello Matroianni nel 1964. Il film prodotto da Picomedia con Rai Fiction per la regia di Francesco Amato andrà in onda su Rai1 nella prossima stagione tv.