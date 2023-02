Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo, lunedì 27 la terza puntata.

Lunedì 27 febbraio in prima serata su Italia 1, Freedom oltre il confine ci porterà:

Roberto Giacobbo andrà nel deserto per mostrare, in apertura di puntata, la Nuova Capitale d’Egitto: un permesso speciale che ci permetterà di entrare in una città in costruzione, destinata a diventare il nuovo centro culturale e amministrativo del paese.

Il progetto della città è nato per risolvere il problema del traffico al Cairo, che oggi ospita circa 20 milioni di persone. Zahi Hawass visiterà la Nuova Capitale per la prima volta insieme a Giacobbo ed alle telecamere di Freedom. Vedremo il grande centro per l’arte e la cultura, che accoglie il Teatro dell’Opera, lo straordinario Museo delle Capitali che racconta la storia dell’Egitto, da 5000 anni fa fino ai giorni nostri, la Biblioteca e tanto altro ancora.

Il viaggio continuerà con una delle ricerche che più hanno affascinato gli archeologi di tutti i tempi: il mistero della tomba di Cleopatra. Le telecamere di Freedom, accompagnate da Zahi Hawass, raggiungeranno il Tempio di Taposiris Magnaad Alessandria d’Egitto, per entrare in esclusiva nelle gallerie sotterranee che potrebbero condurre al sarcofago della regina più amata di sempre.

Cleopatra ha catturato l’immaginazione di tutti, non solo quella di storici e appassionati, ma anche quella di grandi letterati come Shakespeare, fino ad arrivare al grande cinema di Hollywood. Salita al trono in giovanissima età, la regina usò la sua intelligenza, la sua cultura e il suo coraggio per mantenere saldo il trono in un mondo governato da uomini spietati e, tramite brillanti manovre politiche, strinse alleanze personali e strategiche con Giulio Cesare e Marco Antonio: alleanze che avrebbero cambiato il corso della storia.

La squadra di Freedom tornerà poi in Italia per andare in Lombardia dove sarebbe custodito il sangue di Gesù.

Un percorso fatto di storia, leggenda e fede ci porterà nella città di Mantova dove il sangue di Cristo sarebbe ancora conservato in due sacri vasi. Protagonista di questa vicenda sarebbe Longino, il centurione romano che, secondo la tradizione, avrebbe trafitto il costato di Gesù, da cui sarebbero usciti acqua e sangue. Il soldato, convertitosi, avrebbe portato a Mantova la terra imbevuta del prezioso sangue e l’avrebbe nascosta sotterrandola in un cofanetto prima di essere martirizzato. Roberto Giacobbo ripercorrerà le molteplici vicissitudini che questo preziosissimo sangue ha attraversato nella storia per arrivare fino ai giorni nostri. Infine, nella cripta della chiesa di Sant’Andrea, le telecamere di Freedom, sveleranno il luogo dove questo è ancora custodito e protetto mediante un sofisticato protocollo di sicurezza.

Il viaggio continuerà in Sardegna. L’uomo è da sempre ossessionato dal concetto di eternità e ha sempre cercato di avvicinarsi ad essa, a volte provando ad ingannarla. Sarà un viaggio appassionante attraverso chi prova, ogni giorno, ad allungare la nostra vita o a portare la nostra memoria, e a volte anche il nostro corpo, anche oltre il confine. La squadra di Freedom raggiungerà l’interno della Sardegna, la terrà della longevità per eccellenza dove, in una piccola zona che comprende l’Ogliastra e la Barbagia del Nord, una delle blue zone, pare essere custodito il segreto dell’eterna giovinezza. Come è possibile che in paesi come Seulo esistano altissime concentrazioni di centenari, veri e propri record a livello mondiale?Capiremo anche come sia possibile, una volta raggiunto il limite invalicabile della vita, trasmettere ciò che siamo alle nuove generazioni: c’è chi da anni sta lavorando ad un progetto chiamato ‘Capsula Mundi’ che trasformerà il concetto di trapasso in qualcosa di molto diverso e più vicino al mondo naturale.

Roberto Giacobbo ci porterà poi in Andalusia, nel sud della Spagna, in uno dei 10 posti più strani della Terra: Rio Tinto. Un luogo incredibile dove, tra gli odori di zolfo e rame, scorre un fiume dal colore rosso sangue (Rio Tinto). Un paesaggio creato da pietre ricche di sfumature gialle, rosse e arancio che lo rendono simile a quello della superficie di Marte. Analogie che non si fermano solo all’aspetto scenografico ma rivelano qualcosa di sorprendente. Esperti della Nasa e dell’ESA che da tempo studiano il suo terreno hanno rinvenuto dei batteri che potrebbero addirittura facilitare la nostra presenza sul “Pianeta Rosso”. Conosceremo anche il suo passato fatto di lavoro, sofferenza e sangue: per secoli l’uomo è venuto qui a caccia di minerali facendo di Rio Tinto la più grande miniera di rame a cielo aperto d’Europa. Verranno Svelate poi alcune curiosità, come il fatto che proprio in questo luogo si è giocata la prima partita di calcio della Spagna.

Freedom passerà infine dall’Italia alla Turchia. L’acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo; una risorsa fondamentale per la nostra sussistenza. C’è chi in passato ha costruito scrigni di pietra di dimensioni monumentali per contenere questo tesoro. Le telecamere di Freedom mostreranno la bellezza e la maestosità delle tre più grandi cisterne del mondo antico: la cisterna di Formia, la Piscina Mirabilis nell’area dei Campi Flegrei e, la più grande di tutte: la cisterna-basilica di Istanbul, in Turchia. Roberto Giacobbo svelerà i segreti di questi giganti del sottosuolo, opere funzionali nascoste ma che, allo stesso tempo, risultano meravigliosi esempi di architettura, vere e proprie cattedrali d’acqua dell’antichità.

Lunedì 27 febbraio 2023, ore 21.25,Italia 1.