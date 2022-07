Gala Lirico a Villa Campolieto mercoledì 27.

Mercoledì 27 luglio alle ore 18.30 nella meravigliosa cornice di Villa Campolieto si terrà il Gala Lirico con i cantanti di OperaLab.

La Villa sorge in posizione panoramica con una magnifica veduta del Golfo di Napoli nel tratto noto come ’Miglio d’oro’ per la presenza di questa ed altre dimore nobiliari di epoca borbonica.

All’interno di queste suggestive sale si terrà il concerto dei partecipanti provenienti da tutta Italia alla masterclass di Alto Perfezionamento ‘OperaLab Summer Edition’ tenuta dal Soprano Romina Casucci

L’ingresso al concerto è gratuito, anche il parcheggio interno è libero.

Gradita la prenotazione: eventinomea@gmail.com – solo whatsapp 3282694680

Organizzato da NOMEA in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Veusivane ed Accademia Musicale Europea

Quando: mercoledì 27 luglio – ore 18.30

Dove: Villa Campolieto – Corso Resina, 238 Ercolano (NA)

Ingresso: Gratuito

Informazioni: eventinomea@gmail.com – solo whatsapp 3282694680