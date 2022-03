Giornata Nazionale del Paesaggio a Capodimonte, il programma.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa lunedì 14 marzo 2022 alla Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita sei anni fa per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini attraverso varie attività promosse dal Ministero della Cultura sull’intero territorio nazionale.

Per tutta la giornata di lunedì 14 marzo 2022 sugli account ufficiali del Museo e Real Bosco di Capodimonte si susseguiranno immagini degli splendidi paesaggi del Real Bosco con il Belvedere, il giardino cino-inglese e il giardino tardo barocco. A queste si alterneranno immagini dei paesaggi presenti nelle opere d’arte presenti nel museo. Maratona social da seguire sui profili ufficiali:

Facebook museodicapodimonte

Twitter capodimonte_mus

Instragram museoboscocapodimonte

Domenica 20 marzo alle ore 12.00 speciale visita guidata alla scoperta dei capolavori paesaggistici del ‘700 organizzata dalle Nuvole, servizi educativi del museo. Lo sguardo sulla natura, le prospettive, i colori e la lettura dell’orizzonte in artisti come Lorrain, Bonavia, Joli, Vernet e Hackert, i cui dipinti sono esposti tra il primo e il secondo piano del museo, segneranno le tappe di questo percorso di fruizione interamente dedicato al tema del paesaggio. E dopo l’immersione su panorami di ispirazione classica la conclusione sarà affidata alla visione dal vero regalata dall’accesso al Belvedere, uno dei punti privilegiati di osservazione della città di Napoli offerta appunto dal “Capo di Monte” scelto come sito reale da Carlo di Borbone nel 1737.

Costo della visita non inclusa nel biglietto di ingresso al museo: 7 euro

Prenotazioni on line, consigliate ma non obbligatorie, al link

https://www.coopculture.it/it/prodotti/giornata-nazionale-del-paesaggio-a-capodimonte/

obbligo di mascherina e green pass rafforzato