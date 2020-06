Grande entusiasmo per l’apertura del Jolly Park avvenuta il 14 Giugno 2020, il parco più amato dagli Italiani. Tutto il Casertano (e non solo), attendeva da molto questo momento, la riapertura del fantastico parco, immerso nel verde, giudicato a livello Europeo tra i migliori in Italia e collocato al 10° posto nella classifica “Nazionale Top 10” di TGCOM 24. Tante sono le novità di quest’anno del Jolly Park, inoltre è fondamentale sottolineare che il parco adotta tutte le normative di sicurezza e di distanziamento secondo le nuove normative vigenti, una grande ripresa, con:

I clienti saranno accompagnati e guidati dal personale del Jolly e avranno la possibilità di scegliere come postazione all’interno del parco tra due varianti: la prima, tra due lettini e un ombrellone mentre la seconda prevede un tavolo da pic nick in legno e un ombrellone immerso nel verde. Inoltre tale servizio quest’anno è gratuito, quindi incluso nel prezzo d’ingresso.

Al Jolly Park è stato montato il primo mega impianto di acquascivoli di nuova generazione unico in tutta Italia, su cui si potrà accedere con lo slittino e con i gommoni ad un posto o anche a due posti! La splendida novità è che su questi scivoli può accedervi anche chi non sa nuotare o che ha paura dell’acqua, perché? Perché lo capirete solo quando li vedrete…

Il Jolly Park non è solo divertimento ma anche un importante luogo mistico, ci riferiamo al famoso Roseto di Padre Pio dove molti ospiti si raccomandano ai piedi della statua di Padre Pio e le tortorelle li sorvolano in un cerchio incantato. Ormai sono tantissime le testimonianze degli ospiti del Jolly Park che ogni anno e sempre di più si recano nel Roseto. Molti i miracoli avvenuti, perché chi si avvicina a Lui trova oltre il profumo di rosa qualcosa che va oltre l’immaginazione.

Il Jolly Park si contraddistingue sempre di più perché abbraccia tutte le fasce di età, perché ognuno trova il suo da fare.

E’ quindi che aspettate, affrettatevi, tante sorprese e divertimenti.

Il prezzo d’ingresso dal Lunedì al sabato è di 10.00 mentre la domenica è 12.00 euro.

Per info: www.jollypark.it E’ gradita la prenotazione per il week end.

Località DRAGONI (CE) Via S. Ferdinando, 81010 Campania.