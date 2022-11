Grande successo per il Red Carpet del Cuore a Villa Domi con Ornella Muti ospite d’onore.

La premiazione ECCELLENZA DEL CUORE è stata condotta da Beppe Convertini e Cinzia Profita. Applaudite ed apprezzate le esibizioni degli ospiti musicali : I Rosandro, Paolo Vallesi e Mietta .

I Premiati di questa edizione sono stati l’attore Graziano Scarabicchi, il chirurgo Dario Martusciello, l’inviata della trasmissione Porta a Porta Vittoriana Abate, la regista Rai Barbara Napolitano, l’attore e l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, Walter Nudo, volto di tante fiction italiane amatissime, la conduttrice del Tg2 Italia Marzia Roncacci, gli imprenditori Francesco Mirante Walter Wurzburger.

La serata si è pregiata della participazione straordinaria di Hoara Borselli, la ex naufraga Fabrizia Santarelli, la top model e volto tv Mila Suarez, Francesca Anastasi Sublime, le modelle venete Melissa Martinez e Valentina Bissoli, Federica Pedron.

Il red carpet è stato calcato anche da Katia Zaia, Sandra Gomez, Daniela Cammarieri, Gabriella Rainaldi e dalla top model Camyla Brandao che hanno mandato in tilt i fotografi per la loro bellezza . Il fine della serata come sempre benefico per la ricerca sulle malattie genetiche più rare .