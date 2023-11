“Ho smesso di tacere!”- Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne venerdì 24 a Cardito

Venerdì 24 novembre, a partire dalle ore 10.00, presso il Palazzo Mastrilli di Cardito,

si terrà una manifestazione per dire no alla violenza di genere in tutte le sue forme.

Alla manifestazione, organizzata dall’associazione Collettivo Caveau in collaborazione

con il Liceo artistico di Cardito, dall’associazione Espera e con il patrocinio del

Comune di Cardito, interverranno l’Avv. Francesca Della Ratta (Pres. DifferenteMente

Aps), la psicoterapeuta Simona Russo (DifferenteMente Aps), il Sindaco di Cardito

Giuseppe Cirillo, la dirigente dell’ISIS “E. Sereni” Avv. Daniela Costanzo , la dirigente

del Terzo settore Carmela Sannino e l’assessore Dott. Sossio Giordano.

Durante l’evento ci sarà una videoproiezione a cura di Incontriamocistradafacendo,

una mostra d’arte a cura degli allievi del liceo artistico, un flash mob a cura della

scuola di danza Manu Dance Accademy e una performance teatrale a cura della

cooperativa Cosmopolitan

L’iniziativa è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di contrastare

tutti i giorni la violenza di genere, visto che si è ancora lontani dal debellare questo

tragico fenomeno, come attestano i quotidiani fatti di cronaca.