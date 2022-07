I Concerti di Villa San Michele ad Anacapri, terzo appuntamento venerdì 15 con un duo femminile.

Continuano gli appuntamenti musicali a Villa San Michele: venerdì 15 luglio alle ore 20, saliranno sul palcoscenico della terrazza panoramica il versatile soprano Elin Rombo e la talentuosa pianista Sharon Rogers.

Il duo tutto al femminile farà un particolare omaggio al genio di Wolfgang Amadeus Mozart e ai più noti compositori della scena scandinava: Hugo Alfvén, Elfrida Andrée, Wilhelm Stenhammar.

La sovrintendente della casa museo appartenuta al medico e scrittore Axel Munthe Kristina Kappelin: “Venerdì potremo godere della straordinaria voce di Elin Rombo, la terza delle protagoniste andate in scena per i nostri concerti, tutti di altissimo livello. La risposta del pubblico è straordinaria perché è una stagione piena di vita, di bellezza e di partecipazione. Una ulteriore prova della voglia di cultura dell’isola di Capri”.

La rassegna musicale di Villa San Michele avrà luogo, come di tradizione, ogni venerdì: artisti svedesi e italiani si alterneranno fino al 12 agosto presentando programmi – selezionati da Bo Löfvendahl – che spazieranno dal repertorio classico, a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, presso il bookshop del museo, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu