I migliori giorni, la proiezione speciale del film a Roma.

Posti in piedi per la Proiezione speciale de “I MIGLIORI GIORNI ” a Parco Leonardo presso l’Uci Cinemas, tutti entusiasti di poter vedere il nuovo film commedia con la doppia regia di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, presentato direttamente in sala dal cast.

Puntuali all’appuntamento con i fan, ecco scendere dall’auto Massimiliano Bruno, Valentina Lodovini, Stefano Fresi e Marco Bonini attore e co-sceneggiatore, accolti dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone e dalla direttrice Uci, Viviana Bellacicco.

Grande fervore dei molti ammiratori che incrociano i protagonisti della serata prima dell’entrata in sala ai quali chiedono autografi, selfie e domande sul film. Marco Boniniaccontenta la richiesta di uno spettatore: cosa aspettarsi da questo film? “Di solito il pubblico vuole andare al cinema e sentirsi dire quello che viene detto nella vita, in questo caso facciamo una cosa diversa e diciamo quello che il pubblico pensa, e che non ha avuto ancora il coraggio di dire.”

Marzia Caltagirone ed Antonio Flamini accolgono i molti colleghi Vip che non hanno voluto perdere l’occasione per stare nuovamente insieme e fare il tifo per il cinema italiano e per i loro colleghi in proiezione sul grande schermo.

Come in una sfilata interminabile ecco arrivare il giornalista Leonardo Metalli, Clayton Norcross, la modella Andrea Douma, Antonio Catania, l’ex calciatore Fernando Orsi oggi cronista sportivo con la moglie Daniela, il produttore Valter D’Errico, la modella Silvia Anastasi, Maria De Sousa, Massimiliano Buzzanca, la conduttrice radiofonica Rossella Diaco, la giornalista Irene Mandelli, il regista Massimo Cappelli, Piero Pacchiarotti presidente International Tour Film Festival, Adriana Russo, Pietro Delle Piane, le attrici Giada Benedetti, Alessandra Carrillo e Giulia Gualano, il giornalista Giancarlo Leone, gli attori Alex Partexano e Pietro Romano con il regista Kassim Yassin Saleh, Francesca Luce Cardinale nipote d’arte ed attrice ed infine Jonis Bascire Daniele Locci entrambi parte del film a quattro episodi.

Grandi risate del pubblico in sala e tutti positivi i commenti all’uscita, ottimo inizio anno per la proiezione con cast de “I Migliori Giorni”