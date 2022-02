I Tesori di Partenope – tra tradizioni e suoni, presentazione della rassegna in Camera di Commercio.

Giovedì 10 febbraio alle 11:30 alla Camera di Commercio di Napoli verrà presentata l’iniziativa I Tesori di Partenope – tra tradizioni e suoni, che si terrà mercoledì 16 al Palapartenope, Rocco Pasquariello, direttore artistico della manifestazione ed i protagonisti della manifestazione tra cui Peppe Barra, Daniele Sepe, Barbara Bonaiuto, Marina Mulopoulos e Giovanni Mauriello.

Interverranno il Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, Gennaro Manna patron del Palapartenope,

I tesori di Partenope, iniziativa realizzata con l’ausilio della Camera di Commercio di Napoli, ed organizzata dalla NONSOLOEVENTI SRL, rappresenta un viaggio tra le tradizioni e suoni di Partenope. Quattro appuntamenti in cui il filo conduttore sarà la musica. La musica di per sé può essere definito un catalizzatore sotto il quale possono confluire mille sfumature. La storia della musica napoletana costituisce un caso a sé sia per la ricchezza della produzione sia per il “raggio” di diffusione, in crescente espansione.

I quattro eventi in programma rappresentano quel legame indissolubile tra tradizione e contemporaneo, i classici partenopei e la fusione tra le sonorità napoletane con il jazz, e lo swing che finiscono per creare insoliti “ibridi” dell’esito interessantissimo ed unico. La musica napoletana classica nasce all’inizio del diciottesimo secolo andando a svilupparsi fino alla fine degli anni Quaranta del ventesimo, creando capolavori senza tempo e diventando un’eccellenza della musica italiana. Questo genere musica è stato così importante che alcuni tra i cantanti più importanti del mondo hanno scelto di interpretarle, riuscendo a propagare in modo massivo questa straordinaria musica. I quattro concerti ripresi e trasmessi anche dalle emittenti Canale 21 e TV Luna hanno lo scopo di mantenere viva la tradizione donandogli degli abiti nuovi fatti su misura per un pubblico attuale ed esigente.

Tra i protagonisti: Peppe Barra, Barbara Bonaiuto, Marina Mulopulos, Nello Daniele e tanti altri.

Info biglietti: presspalapartenope@gmail.com