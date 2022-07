IGAT, Istituto di Gestalt ed Analisi Transnazionale presenta il workshop intensivo residenziale Creatività e Spontaneità, all’agriturismo ‘La Colombaia’ di Capua (CE).

Rivolto a tutte e tutti coloro che desiderano sperimentare il processo di creazione dell’inedito. Si parte da uno stato meditativo di “mente vuota”, di caos fertile, per permettere l’emergere di una struttura che rappresenti il proprio vissuto e il proprio messaggio più profondo e nascosto.

L’obiettivo è esplorare l’esperienza del vuoto come fonte di creatività, sopportando l’ansia e le paure che emergono durante l’attesa che permette la nascita del nuovo. Comprendere come la creatività non sia così disponibile, nascosta nei meandri della coscienza, imbrigliata da modelli adattivi sul come si deve essere e su come ci si deve esprimere.

Il conduttore del seminario accompagnerà i partecipanti in un viaggio profondo, partendo da atti semplici, come modellare la creta, disegnare, esprimersi tramite la danza, la voce, la recitazione. Questo permetterà di vedere attraverso l’analisi della creazione simbolica il significato che ha per il partecipante l’opera creata, scoprendo e integrando parti di sé, dando voce al silenzio.

L’IGAT è una scuola fondata a Napoli nel 1987 dal Dott. Antonio Ferrara, psicologo e psicoterapeuta, creatore di una forma di psicoterapia integrata, denominata TEATRO TRASFORMATORE. Promuove la pratica, l’approfondimento teorico, l’insegnamento e la diffusione della Psicoterapia della Gestalt, dell’Analisi Transazionale e della Psicologia degli Enneatipi, nelle loro diverse applicazioni, secondo i modelli elaborati da Frederick S. Perls, Eric Berne, Claudio Naranjo e loro successive integrazioni. L’Istituto si avvale di uno staff didattico, composto da docenti nazionali e internazionali. Nel 2001 è stata riconosciuta dal MIUR come Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt e Analisi Transazionale, aperta a psicologi e medici e rilascia titolo equipollente alla specializzazione universitaria. Parte integrante della filosofia IGAT è riconoscere che ogni essere umano è naturalmente dotato di piena capacità e in grado di decidere sui propri adattamenti e schemi di vita che limitano l’esistenza attuale.

Un approccio unitario, unico nel suo genere, per visione dell’uomo e modalità d’intervento.

“La terapia, e le relazioni di aiuto in genere, possono avere una grande funzione sociale quando la cura o l’aiuto a ristabilire il benessere di un individuo, si associano alla comprensione dei valori dell’esistenza e le danno significato.” – Antonio Ferrara

