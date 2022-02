Il Giro del mondo in 80 giorni, torna in sala il film d’animazione nei The Space Cinema le domeniche e i festivi.

“Il giro del mondo in 80 giorni” il film d’animazione diretto da Samuel Tourneux, ritorna in proiezione nelle sale di tutti i The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con il rendez–vous dedicato alle famiglie.

Il lungometraggio “Il giro del mondo in 80 giorni” racconta la storia della scimmietta Passepartout che sogna, chiusa nella sua cameretta, di esplorare il mondo con lo zaino in spalla per seguire le orme del suo idolo: l’esploratore Juan Frog De Leon, detentore del record del giro del mondo in soli 90 giorni. Tuttavia, la vita della giovane scimmietta è tutt’altro che all’insegna dell’avventura almeno fino a quando un incontro inaspettato con il ranocchio Phileas Frog, accusato di aver rubato dieci milioni di vongoloni, creerà l’occasione che aspettava da sempre: circumnavigare il globo in 80 giorni e battere il record mondiale. Passepartout si imbarca così in questa fantastica avventura che lo porterà a scoprire luoghi straordinari e ad incontrare personaggi molto particolari.

Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni.