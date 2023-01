Il Mostro, il nuovo singolo di Maria Pia Pizzolla.

E’ appena uscito il nuovo singolo di Maria Pia Pizzolla, “Il Mostro”, su etichetta Carioca Records.

Dalla prima edizione di Saranno Famosi all’esperienza al Festival di Sanremo con i SuperZoo, con i quali ha pubblicato gli album “Altri Tipi di Storie” (2003), “Soldi e Farfalle” (2008) e “Alla Luce” (2014). Laureata in PROEL, oggi è cantautrice e terapista vocale per allievi di tutta Italia.

Riguardo a “Il Mostro”, Maria Pia dice:

“Questo brano nasce da un mio momento di sclero. Una sera, dopo un periodo dove sentivo che non stavo facendo nulla per me perchè correvo per tutta la giornata per fare altro, inizio a dare di matto!

Inizio a dire cose brutte a chi mi stava vicino… sbatto roba a terra…. Insomma ero fuori di me!

Purtroppo tutto questo vicino ai miei due bimbi!

Ecco è stato terribile il giorno dopo guardarli in faccia e vedere nei loro occhi la paura (ed ero stata io a crearla) dispiaciuta e amareggiata prendo la mia bimba Zoe la faccio sedere al tavolo con me e le dico…. – amore ti voglio spiegare perchè ieri ero cosi brutta, te lo spiego scrivendo questa canzone! – Ho scritto tutto d’un fiato il testo!

Alla frase – quando mi manco il mostro si fa vivo – Zoe mi dice spaventata – mamma fai tutto per non mancarti! “