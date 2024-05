Il piccolo festival di creatività urbana, da venerdì 24 a domenica 26 a San Giorgio

Promosso nell’ambito dell’avviso “I Giovani e la Cultura della Rigenerazione Sociale” Regione Campania

L’essenza della nostra associazione è ispirare e coinvolgere attivamente i giovani attraverso un ampio ventaglio di attività artistiche e creative. Ci impegniamo non solo a fornire loro esperienze significative nel campo delle arti, ma anche a sviluppare le competenze essenziali per la vita che sono fondamentali per diventare cittadini consapevoli e responsabili. Il nostro obiettivo è nutrire la loro creatività, stimolare la loro curiosità e incoraggiare la loro partecipazione attiva nella società, affinché possano contribuire positivamente alla comunità e al mondo che li circonda.

Il Piccolo Festival di Creatività Urbana è una rassegna che celebra la creatività urbana

È con grande entusiasmo che annunciamo la prima edizione de “Il Piccolo Festival di Creatività Urbana”, una rassegna legata a valorizzare alcune delle componenti visuali tra cui la street art ed i graffiti. Dal 24 al 26 maggio, l’I Point di San Giorgio a Cremano ospiterà artisti urbani che si esibiranno in live performance, workshop ed esposizioni. Sarà un’opportunità unica per confrontarsi con energie vibranti e scoprire molteplici forme di creatività espressiva attraverso concerti, workshop, performance, talk e molto altro ancora.

La rassegna includerà un programma variegato:

Live performance di street art con

★ Biodpi – Fabio Della Ratta, in arte Biodpi, nasce nel 1976 a Sant’Agata de’ Goti (BN), dove vive e lavora. Dal 2000 opera nel campo del graphic design e, nel 2004, suggestionato dall’idea di portare le sue creazioni nello spazio pubblico, muove i primi passi nella street art, soprattutto tra adesivi e poster. Nei successivi anni, perfeziona il suo stile pop realizzando icone contemporanee anche in ampi murali. Impegnato nell’animazione del territorio sannita, coniuga l’arte urbana con pratiche di sostegno sociale, attraverso percorsi di coesione e integrazione

★ Faya – Martina Di Bonito, in arte Faya nasce a Napoli e dopo aver terminato un percorso di studi non inerenti all’ arte si trasferisce a Barcellona , dove qualche anno dopo si appassiona alla calligrafia. Negli anni frequenta vari workshop e corsi dedicati a quest’ antica pratica.

★ Tres – TRES writer e artista, nato nel 1980, attivo dai primi anni 2000 e membro di due importanti collettivi attivi nelle città di Caserta e Napoli. I suoi studi e le sue opere lo indirizzano verso un percorso che segnerà il suo approccio alle opere artistiche, principalmente legato al lettering, con azione scrupolosa e metodica, fatta di analisi e ricerche costanti.

Concerti:

🎶 Dj set e la Banda de zia Bumba

Mostra:

VIVA – “Ceci n’est pas un hobby”

Raccontandosi attraverso le sue illustrazioni, VIVA porterà in mostra il filo che lega le sue opere dal 2019 ad oggi. Un viaggio attraverso evoluzioni ed involuzioni, regole e rivoluzioni, passione e professione.

Art Market:

VIVA Illustrazioni per sopravvivere. Dall’ufficio all’arte di strada. E non viceversa. viva_illustrator

Illustrazioni per sopravvivere. Dall’ufficio all’arte di strada. E non viceversa. viva_illustrator Nanà e Cocò . Creatività su tessuti. Recupero, trasformazione e riutilizzo di materiali attraverso il disegno con ago e filo Nanaecoco

. Creatività su tessuti. Recupero, trasformazione e riutilizzo di materiali attraverso il disegno con ago e filo Nanaecoco Jellytrip . Progetto di street photography che mira a riscoprire e valorizzare le periferie della nostra città, esplorandone gli angoli meno battuti e raccontando le storie nascoste dietro le facciate meno luccicanti. Zozo_photoart

. Progetto di street photography che mira a riscoprire e valorizzare le periferie della nostra città, esplorandone gli angoli meno battuti e raccontando le storie nascoste dietro le facciate meno luccicanti. Zozo_photoart Alberto Cosenza. Produzioni pirata. Progetto di microeditoria artigianale volto a diffondere iniziative creative neodadaiste. infinitelands_3579_8_1

Who is the Best?? Break dance battle a cura di TCK Movement

