Inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne in Piazzetta Ottocalli.

Sabato 18 Giugno a Piazza Ottocalli, si è svolta una manifestazione dedicata al contrasto della violenza sulle donne .

Nei giardinetti della piazza suindicata si è svolta la cerimonia di intitolazione della panchina rossa alle sorelle Mirabal, le eroine dominicane che hanno combattuto per la dignità delle donne , le quali sono diventate simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne , per onorare la loro memoria l’Organizzazione delle Nazioni Unite scelse il 25 Novembre come data internazionale contro la violenza sulle donne.

Dopo i saluti di benvenuto, da parte dei promotori dell’iniziativa Dottoressa Zeneida Sierra nella qualità di rappresentante legale del Centro SS Giovanni e Paolo, ed Antonio Spagna rappresentante della associazione di protezione civile Base Condor , si sono susseguiti gli interventi degli altri partecipanti:

-Don Salvatore Melluso parroco della chiesa SS Giovanni e Paolo;

-la dottoressa Esquia Rubin console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela;

-la dottoressa Diana Ortegon ed il dottor Antonio Maione che hanno rappresentato il corpo consolare della Colombia di Napoli e Roma ;

il Comune di Napoli è stato rappresentato dall’assessore alla terza municipalità Gabriele Petagna e dalle componenti del parlamentino della municipalita’ Regina Alluzzi e Valeria Vespa;

la signora Janet Bautista presidentessa della associazione Paifa;

per l’Istituto Index sono intervenuti i dottori : Julio Cesar e Julio Garden Regalado nonché la dottoressa Martha Errera.

Veri e propri attimi di commozione sono stati vissuti sia durante la rappresentazione del monologo sulla paura da parte dell’attrice partenopea Paola Cammarano sia durante la bellissima danza da parte della rappresentante della Casa della Cultura Domenicana a Venezia Navidad Brito si è esibita sulle note della “Canciòn sin miedo”.

La manifestazione si è conclusa con l’esposizione del ritratto della Vergine della Altagracia, patrona della Repubblica Domenicana.

Le bellissime note di merengue hanno trasformato piazzetta Ottocalli che sorge a pochi passi dalla casa natale di Enrico Caruso in una sala da ballo all’ aperto

Al presente incontro hanno preso parte la deputata dominicana Dottoressa Noris di Loria , Beatriz Costa di Folklore domenicano, Tania Pimentel dell’associazione Quisqueyanos di Napoli.

Le bellissime note dei musicisti : note dei musicisti Antonio Buonomo Nicola Turco ,Rita Siani ,ed Enzo Fucito hanno allietato la mattinata .

La macchina organizzativa ha dato buoni risultati grazie al lavoro certosino delle volontarie del Centro Grazia Raia , Anna Coppola e Maria Natale