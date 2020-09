Insieme per il territorio, partenariato MANN-Università Federico II-Invitalia, presentazione lunedì 7.

Lunedì 7 settembre (ore 11.30) nel Giardino delle Fontane del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà in programma l’incontro targato MANN in Campus /Federico II con INVITALIA ed intitolato “Insieme per il territorio. Presentazione del partenariato pubblico per generare e promuovere imprese culturali”.

All’iniziativa parteciperanno Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Arturo De Vivo (Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Ernesto Somma (Responsabile Business Unit Incentivi e Innovazione/ INVITALIA), Francesco Bifulco (Docente di “Economia e Gestione delle Imprese”/ “Federico II”) e Daniela Savy (Docente di “Diritto Europeo dei Beni culturali”/ “Federico II”).

Le conclusioni del confronto saranno affidate al Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

L’evento si svolgerà secondo le vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus.