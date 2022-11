Ischia Forever, finalmente chiuse le riprese della fiction ideata e diretta da Lucia Cassini.

di Gennaro Savio

Dopo qualche anno di lavoro, siamo finalmente in dirittura d’arrivo per “Ischia Forever”, la fiction televisiva ideata e diretta da Lucia Cassini, artista, cantante e attrice napoletana che non ha certo bisogno di presentazioni. Infatti in questi giorni sull’isola Verde sono state girate le ultime scene di cui, spesso, ad essere attori protagonisti e comparse sono proprio gli ischitani.

Lucia Cassini che prima per seri problemi di salute e poi a causa del Covid è stata costretta per parecchio tempo a sospendere le riprese, è soddisfatta per poter finalmente annunciare che ormai siamo quasi in dirittura d’arrivo e che la sua serie televisiva, a cui partecipano tantissimi attori famosi ed affermati, a breve passerà alla fase di montaggio.

“Si, siamo in dirittura d’arrivo – ha dichiarato Lucia Cassini – dopo qualche annetto a causa di tante cose che sono successe. Questa è stata una fiction da un lato fortunata perché mi ha dato la possibilità di stare bene ad Ischia e di conoscere tante persone. E man mano cha andiamo avanti aumentano sempre di più le persone che vogliono vedere questa serie tv. E’ una fiction che mi ha dato grande gioia a livello di attori napoletani e non che hanno partecipato. Ci sono Enrico Beruschi, Gino Rivieccio, Francesco Paolantoni, Angelo Di Gennaro e il compianto Carlo Croccolo a cui, assieme a Tony Padrone, è dedicata la fiction. Tony Padrone che all’epoca era il mio compagno è che proprio ad Ischia è volato su di una nuvola a causa di un incidente stradale avvenuto sulla circumvallazione esterna di Ischia. E proprio con lui avevamo deciso di fare qualcosa di bello su Ischia. Poi una sera che ero molto triste e provata perché lui se n’era andato per sempre, al Giardino degli Aranci incontrai la regista Lina Wertmuller a cui raccontai di Tony e del progetto cinematografico che volevamo realizzare in onore della nostra Isola del cuore perché, le spiegai, “per noi Ischia è forever”.

“Ecco, il titolo già ce l’hai Lucia, è Ischia Forever”, mi disse Lina e così quasi senza volerlo, il nome a questa serie televisiva lo ha dato la grande Wertmuller. Gli attori che in questi anni hanno girato con me sono stati talmente tanti che in questo momento non li ricordo tutti e in questi giorni ci sarà l’aggiunta di due nuovi colleghi in quanto dovremmo girare le ultimissime scene con Patrizio Rispo. Poi ho voluto dare spazio a tantissimi giovani attrici e attori. Siamo alle ultime battute – ha concluso la Cassini – e io ho girato ovunque, a Roma, a Sanremo, a Milano, a Venezia e in altre città. Quindi quasi tutta l’Italia è partecipe di questa fiction e la storia è molto bella e molto allegra”.