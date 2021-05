Ischia Global, premio Vanzina a Pietro Castellitto e Michela Giraud.

E’ stato assegnato a Pietro Castellitto e a Michela Giraud Premio Ischia – Carlo Vanzina 2021 che sarà consegnato nel corso della 19esima edizione di Ischia Global Film & Music Festival (18-25 luglio). ”Regista e sceneggiatore de ‘I Predatori’ , attore nei panni di Francesco Totti nella miniserie Sky ‘Speravo de morì prima’, Castellitto è reduce da una una stagione di meritatissimi successi.

Michela Giraud è l’attrice comica femminile del momento” annuncia così la scelta Tony Renis, presidente onorario del Festival.

Figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini, il 29 enne Castellitto ha vinto il David di Donatello come miglior regista esordiente per il ‘I Predatori’, presentato a Venezia 2020, e corre per i Nastri d’argento. Michela Giraud, 33 anni, da Comedy Central News al Lol-Chi ride è fuori, il comedy show di Amazon con Fedez e Mara Maionchi, è anche la protagonista di ‘Maschile Singolare’ film di Matteo Pilati e Alessandro Guida.

Il riconoscimento nel ricordo di Carlo Vanzina, già Ischia Legend Award e grande sostenitore del Global festival, intende premiare i giovani talenti e in particolare gli artisti che innovano la commedia; nelle passate edizioni è stato assegnato a Pio e Amedeo, Stefano Fresi e all’americana Zoey Deutch e lo scorso anno a Paolo Ruffini. Il Global festival, che ospiterà un omaggio alla dinastia hollywoodiana degli Huston, con la presenza di Danny e Jack, nell’anno della ripartenza in un’ isola ‘Covid free’ dedica il suo Social Forum al tema del mare rilanciando la partnership con Marevivo, storica associazione presieduta da Rosalba Giugni. A coordinare lo Special Contest di Ischia Global al quale si sono iscritte oltre mille opere da 90 paesi è regista americano Fisher Stevens, celebre per il suo impegno per l’ambiente.

Presidentessa 2021 è l’ attrice americana Gina Gershon (ultima musa di Woody Allen in Rifkin’s Festival) affiancata da Piero Chiambretti. Il Global festival fondato e diretto da Pascal Vicedomini, è realizzato con l’Accademia Internazionale Arte Ischia e il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania, insieme a Bnl Gruppo Bnp Paribas, Università Pegaso, Givova e Trenitalia. (ANSA).