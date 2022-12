Je sto vicino a te, contest per giovani talenti per il memorial Pino Daniele del 19 marzo 2023 al Palapartenope.

Anche quest’anno il 19 marzo sarà ricordato al Teatro Palapartenope di Napoli l’indimenticabile Pino Daniele con il memorial Je sto vicino a te 68. Ma questa edizione che si avvale come sempre della produzione di Rino Manna, l’ideazione e condirezione di Nello Daniele e regia e condirezione di Giorgio Verdelli, avrà un’importante e interessante novità: un contest dedicato ad artisti solisti under 30 e alle cover band senza limiti d’età.

Per partecipare alle selezioni, l’unico obbligo è reinterpretare esprimendo la propria creatività sulla base del personale sentire e delle conoscenze e competenze individuali un brano a scelta del celebre Nero a metà.

L’esecuzione del brano potrà essere fedele all’originale o rivista e potrà essere in “versione strumentale”, “a cappella” ovvero con il solo utilizzo del canto individuale o corale, che in versione “voce e musica”.

I vincitori di entrambe le categorie faranno parte del cast del Memorial Je sto vicino a te 68 e potranno esibirsi sul palco del Teatro Palapartenope con i big della musica italiana ed internazionale per celebrare il talento di uno dei più grandi artisti italiani: Pino Daniele.

Il tran tran sui social è già iniziato ed il termine per l’invio delle domande è fissato per il 20 Dicembre, mentre le convocazioni per i provini saranno nel mese di gennaio 2023.

Un’iniziativa del tutto gratuita che permetterà a giovani artisti e appassionati della musica di Pino Daniele, di vivere un’esperienza unica, che non solo ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Pino Daniele ma ha soprattutto lo scopo di far comprendere anche alle nuove generazioni il meticoloso lavoro dello stesso nella composizione dei brani e nella stesura dei testi, un patrimonio culturale quanto mai moderno ed attualissimo, capace di valicare i confini generazionali e temporali. Regolamento e scheda di partecipazione sono scaricabili sul sito www.memorialjestovicinoate.com La caccia ai talenti è aperta!