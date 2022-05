Jurassic World- Il Dominio in lingua originale giovedì 2 nei The Space Cinema.

In contemporanea con l’uscita ufficiale nelle sale italiane di ‘Jurassic World- Il Dominio’, prevista per il prossimo 2 giugno, The Space Cinema propone la proiezione dell’ultimo capitolo della saga in versione originale. Un appuntamento settimanale dedicato a tutti gli appassionati dell’original version.

Il film Jurassic World – Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, riprende la narrazione dopo 4 anni la distruzione della Isla Nublar: ora i dinosauri e gli uomini vivono e cacciano insieme. Un equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più terrificanti della storia.

La rassegna Hear My Voice prosegue ogni giovedì nei multisala: Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco) e tutta la settimana al The Space Cinema Odeon di Milano. Per conoscere la programmazione di ‘Jurassic Park – Il Dominio’ e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice