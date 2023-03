Kirey Group e Fondazione Cervelli Ribelli Onlus ospitano “Cyber Rebel”, il primo incontro fra ragazzi autistici e mondo della Cybersecurity, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 2023.

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che ricorrerà domenica 2 aprile 2023, Fondazione Cervelli Ribelli Onlus e Kirey Group ospiteranno a Roma l’evento “Cyber Rebel”, una giornata di incontro che coinvolgerà ragazzi e ragazze con disturbi dello spettro autistico per presentare loro la realtà di Kirey Group, multinazionale attiva nell’ambito ICT. I partecipanti potranno incontrare alcuni esperti dell’area Cybersecurity di Kirey Group, che spiegheranno loro le opportunità di carriera nella sicurezza informatica oggi. Inoltre, avranno l’occasione di mettersi alla prova in un processo di selezione condotto dal team Recruiting di Kirey Group, preparato alla corretta accoglienza di persone neuro divergenti grazie a un percorso formativo condotto dalla dott.ssa Federica Giammello, psicologa e psicoterapeuta.

Fondazione Cervelli Ribelli Onlus, fondata da Gianluca Nicoletti nel 2020 come evoluzione dell’esperienza di Insettopia Onlus, si è mossa per estendere l’invito tramite diverse associazioni, sparse in tutta Italia, in contatto con ragazze e ragazzi autistici di età compresa fra i 18 e i 29 anni: l’opportunità, infatti, è aperta a tutti coloro che abbiano attitudine all’uso di strumenti informatici e curiosità nei confronti di un settore stimolante e in continua evoluzione come quello della Cybersecurity. Chi di loro supererà il primo test sulle competenze informatiche di base e un colloquio conoscitivo con il Team Recruiting, potrà partecipare all’incontro con Kirey Group il 2 aprile a Roma, presso l’HubLab di Fondazione Cervelli Ribelli in via Tommaso Gulli, 3, per una giornata di reciproca conoscenza e di attività insieme agli esperti di Cybersecurity.

“Dal 2019 supportiamo la Fondazione Cervelli Ribelli Onlus sostenendo le iniziative di Gianluca Nicoletti e ogni passo di Cervelli Ribelli mosso nella speranza che ogni persona autistica, attraverso il proprio talento, possa percorrere la strada che conduce a una vita autonoma – commenta Alessandra Girardo, COO di Kirey Group – Cyber Rebel è un’opportunità di incontro fra noi e ragazze e ragazzi autistici che va esattamente in questa direzione”.

“Per noi che ci occupiamo dell’abilitazione costante di persone nello spettro autistico sin dai primi anni dell’infanzia è una grande sfida – aggiunge la dott.ssa Federica Giammello, psicologa clinica della Fondazione Cervelli Ribelli – ci conforta pensare che il destino di molti di loro da adulti possa essere quello di potersi conquistare la dignità di un lavoro in linea con le loro attitudini e i loro interessi, circostanza purtroppo molto difficile ad attuarsi per il ricorrente pregiudizio nei confronti delle potenzialità di una mente neuro divergente”.

“Finalmente per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo diamo inizio a una proposta concreta per immaginare una possibile dignità sociale e lavorativa di persone autistiche adulte – afferma Gianluca Nicoletti, giornalista, padre di Tommy, ragazzo autistico di 25 anni, e presidente della Fondazione Cervelli Ribelli Onlus – proviamo a immaginare che molti “cervelli ribelli” costretti a vivere come “fantasmi” potrebbero essere formati a coltivare alcune attitudini nell’uso di strumenti informatici ed essere quindi anche loro protagonisti dell’evoluzione della civiltà digitale in vista di un percorso di reale dignità professionale”.

Tutti i ragazzi e le ragazze interessate ad aderire all’iniziativa possono scrivere una mail con i propri dati anagrafici e un sintetico curriculum vitae alla casella di posta cyberebel@kireygroup.com.

Fondazione Cervelli Ribelli Onlus

La Fondazione Cervelli Ribelli ONLUS nasce nel luglio 2020, è l’evoluzione di un progetto di Gianluca Nicoletti che inizia nel 2013 con la costituzione della Onlus Insettopia, nata sull’esperienza di Nicoletti padre di Tommy, ragazzo autistico. La Fondazione ha tra le proprie finalità istituzionali la promozione e lo sviluppo della cultura dell’integrazione, in particolare nei confronti di persone portatrici di neurodiversità.

Ha lavorato sia con partner pubblici che privati, impegnando la sua factory creativa in progetti di training ad uso di aziende ed enti interessati ad accrescere le competenze del loro pubblico interno su tematiche e ambiti coerenti con i valori dell’inclusione della neuro divergenza e della sua valorizzazione in termini di talenti e opportunità. Dal 2022 opera con persone autistiche nel suo HubLab di Roma, uno spazio centrale molto visibile, arredato con tecnologia a vista e ristrutturato in stile “Industrial”, che tende a creare una rete di partnership sul territorio. Ribaltando soprattutto il concetto dell’appiattimento della vita di persone con cervelli diversamente funzionanti in uno standard “ospedaliero” e mortificante.

www.cervelliribelli.it

fondazionecervelliribelli.it