L’ O.I.E.R.MO lancia “Heal the World”, la Call to Action per i giovani. Proposte progettuali ed incontri formativi: fissati i primi per incontri in remoto.

Vi siete mai chiesti cosa desiderate per il mondo nuovo? Il mondo che ci aspetta e che sarà, post covid19. Noi sì, per tal ragione abbiamo scelto di agire. O almeno ci proviamo.

La Fondazione Oiermo, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia ed il Progetto Policoro, mette in campo una Call to action, che prende il nome di “Heal the world – dalla rabbia al sogno”.

Sono chiamati all’azione tutti i giovani tra i 16 e i 35 anni che desiderano mettere da parte il risentimento per ciò che non funziona e che abbiamo o nel cuore il sogno di un mondo diverso. In termini concreti? Se hai qualche buona idea da mettere in pratica per cambiare lo stato attuale delle cose, inviaci pure il tuo progetto (entro il 15 settembre 2021), una sintesi che non superi le 1000 battute, al link di google form (https://forms.gle/xKPWAgguQ6PaLmgh6 )

Chiunque si registri, avrà la possibilità di accedere, in maniera del tutto gratuita, ad una serie di incontri formativi che prenderanno il via da venerdì 28 maggio 2021e termineranno nel mese di settembre. Gli incontri – non propedeutici ai progetti inviati – si svolgeranno tutti in remoto e attraverso la piattaforma Cisco Web saranno poi condivisi anche sul Canale YouTube della Diocesi.

Di seguito la calendarizzazione del primi tre incontri:

Venerdì 28 maggio ore 19:00 – 20:30

Transizione ecologica e policy europee, Prof. Luigi Fusco Giraud

Venerdì 18 Giugno 19:00 – 20:30

Educazione Relazionale, Dott.ssa Rosa Guida

Lunedì 28 Giugno 19:00 – 20:30

Relazioni internazionali e bene comune globale, Prof. Sergio Tanzanella

Al termine degli incontri formativi, saranno sviluppati dei laboratori di lavoro, durante i quali, i giovani aderenti alla Call ti Action, si potranno incontrare e confrontare per dare forma alle idee inviate precedentemente tramite il form. Il fine ultimo dell’azione, sarà la presentazione agli stakeholders locali, del progetto che avrà meglio preso forma e sostanza durante le giornate laboratoriali.

Per maggiori informazioni contattare la Fondazione Oiermo al 0818711907.