La cultura è di tutti, il nuovo appuntamento con Culture Space giovedì 17.

Un nuovo appuntamento in agenda per Culture Space. Giovedì 17 febbraio, alle ore 21.30, l’associazione, presieduta da Aniello Di Santillo, attraverso la consueta diretta settimanale, darà spazio alla cultura letteraria, mettendo in evidenza l’importanza del dialogo e dello scambio di idee fra persone. Ospiti d’onore saranno: l’autrice Rachele Romano, nonché presidente dell’associazione culturale “Mirarte”, la cui poetica è ispirata dal motore dell’amore e il poeta Peppe Altimare, un esploratore di sentimenti e di valori umani, amministratore del gruppo Facebook “Spiccioli di poesia”, in cui convergono poeti e poetesse internazionali.

“Con il prossimo appuntamento – afferma Di Santillo – vogliamo trasmettere il bisogno, che tutti noi abbiamo, di conoscere, e valorizzare il potenziale artistico del nostro territorio. Occasioni come queste sono un’opportunità per scoprire scrittori emergenti e chiunque voglia condividere il proprio bagaglio culturale, seguendo la via dell’autenticità, senza farsi influenzare dai giudizi negativi, ma accogliendo l’opinione degli altri per migliorare e riflettere. Siamo dell’idea – conclude il presidente – che attraverso una comunicazione efficace, la cultura può arrivare e muovere le anime di tutti”.