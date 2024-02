La Notte dei Calendari, Spose e Studentesse martedì 5 al Capriccio Event di San Sebastiano

Martedì 5 Marzo presso Capriccio Event di San Sebastiano al Vesuvio verranno presentati i 2 calendari più prestigiosi della Campania : il Calendario delle Spose ed il Calendario delle

Studentesse.

Ore 18 conferenza stampa aperta solo ai giornalisti

Ore 21 Gran Galà di presentazione

La Millimetrica di Luigi Aprea si ritiene soddisfatta : ‘’ il livello artistico dei 2 calendari è tra i

più alti degli ultimi anni, i professionisti intervenuti sono stati esemplari’’ dichiara Luigi.

Il 2024 vede due temi importanti, rispettivamente Alopeciart e Disag-Io coordinati dagli art

director Genny Gessato e Melka Fiore.

Il calendario delle Studentesse che affronta una piega sociale dei giorni nostri, il disagio

giovanile, ha visto protagoniste 20 studentesse e 5 fotografi come Narciso Miatto, Karol

Mucerino, Nicola Parente, Antonio Avolio e Enzo Lucci che hanno potuto eseguire i 13 scatti

nella miglior sala posa del sud Italia, la Kactus di Nola.

Le 20 Studentesse sono state selezionate tramite casting, con il presidente di Giuria Cristian Faro, in location suggestive come Adrenalina, Terrazza Merliani 2.0, Ka Del Mar, Palazzo Nemo e pizzeria presepe by Gino Sorbillo.

Il Make Up è stato curato da Melka Beauty Academy capitanate da Simona Ulloa, lo styling

da Melka Agency coordinato da Ines Haddaji ed infine la parte hair da Fashion Lab Gallery.

Il Calendario delle Spose ha visto protagoniste 15 modelle, un mix tra future spose e ragazze con alopecia che è il tema sociale scelto del 2024 con l’obiettivo di sensibilizzare la

problematica che oggi è ancora poco conosciuta. Sono intervenute anche 3 bambine di

Mondovip Agency.

L’art director di Alopeciart è Genny Gessato che ha coordinato 10 fotografi come Dylan

Bertolini, Vincenzo Paparo, Gianluca Bocchetti, Karol Mucerino, Giuseppe Uccello,

HerryMike, Carmine Manfredonia, Frames di Francesco P. Lara, Fabbrica Studio di Conny

Annunziata, Gennaro Lettieri. Gli atelier che hanno abbracciato il tema sono Antonella

D’Auria, Atelier Giulia, Atelier Rosa Sarnataro, Le Spose di Licia, Atelier Iaquino e Infinity

by Rita Creazioni.

Protagonisti degli scatti sono stati sicuramente i turbanti di Lucia La Marca che da anni lotta per la sensibilizzazione dell’alopecia.

Il calendario delle Spose 2024 ha avuto l’appoggio dell’associazione nazionale alopecia grazie al sostegno di Claudia Cassia.

Il Make Up del Calendario è stato eseguito principalmente da Rea Academy, mentre uno

scatto da Ciak Si Trucca. Le location intervenute sono state Capriccio Event, al Chiar di

Luna, Papel Beach, Centro Ippico Sittius, pizzeria Sorbillo e la Stazione Marittima di Salerno.

Alla presentazione del 5 marzo saranno presenti Nicola Falcone per i fiori, Intrat Music

Agency, Polilop, Atellana Tours e La Torronata.

La notte dei calendari sarà presentata da Bruno Gaipa.