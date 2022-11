La voce della tua generazione, uno studente del Severi di Castellammare finalista del contest Samsung.

Francesco Paolo Covito dell’Istituto “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia è tra i 12 selezionati in tutta Italia per il contest: “La voce della tua generazione”, un progetto di responsabilità sociale, promosso da Samsung Electronics Italia nell’ambito della mission “Together for Tomorrow! Enabling People”, che ha lo scopo di dare alle generazioni future la possibilità di realizzare il loro pieno potenziale attraverso l’educazione.

Il concorso, aperto a tutti i giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni residenti in Italia, ha registrato oltre 2000 partecipanti che si sono cimentati in un testo ed un podcast per raccontare la loro generazione.

Covito è tra i 12 finalisti ed è attualmente impegnato in una formazione on-line che prevede 12 incontri con Mentor Samsung e due docenti dell’Università Cattolica di Milano, esperti in comunicazione radiofonica e Podcast e in psicopedagogia che sono Matteo Di Palma, professore di Comunicazione Radiofonica e Podcasting e speaker di Radio Italia e Loretta Redaelli, docente di Psicologia, esperta in formazione, selezione e sviluppo delle risorse umane e counselling psicosocioanalitico.

Il ciclo di attività porterà gli studenti e le studentesse selezionati a realizzare un vero e proprio Podcast che verrà pubblicato sui canali social e sul sito ufficiale di Samsung “Solve for Tomorrow”. Il Podcast rivolto ai giovani sarà interamente pensato, ideato, scritto e raccontato dai ragazzi in un “bootcamp” che si terrà dal 1 al 3 dicembre nella sede Samsung di Milano