Laurent Garnier. Off The Record, nei cinema dal 10 al 12 il docu-film sulla vita della leggenda della musica techno.

Arriva nei cinema da lunedì 10 a mercoledì 12 gennaio con Wanted Cinema “LAURENT GARNIER. OFF THE RECORD”, il docu-film sulla vita della leggenda della musica techno: LAURENT GARNIER.

Un film, diretto da Gabin Rivoire, che traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al mondo e pioniere della musica techno.

Attraverso esclusive immagini d’archivio e filmati del recente tour mondiale, l’artista stesso ripercorre la sua affermazione sulla scena musicale dagli anni ’80 ad oggi, da figlio di un proprietario di luna park a Cavaliere della Legion d’Onore, tutto grazie alla sua impareggiabile passione per la musica.

Un intenso viaggio nella vita, tanto eccezionale quanto quotidiana, di uno dei più grandi dj del mondo per raccontare la vera storia di quella che è stata l’ultima grande rivoluzione musicale del XX secolo. Dall’esibirsi davanti a 15.000 persone al Sonar Festival di Barcellona al Bassiani in Georgia, considerato tra i locali più noti di musica tecno, passando per i club affollati di Tokyo. Dalla leggendaria pista da ballo dell’Hacienda di Manchester alle stradine secondarie dei vicoli di Detroit.

Laurent Garnier: «La domanda è: perché mi sono buttato nella musica house? Forse mi sbagliavo, ma penso davvero che sia perché ero un grande amante della musica. Amavo la disco, amavo il reggae, adoravo la new wave, amavo il punk, amavo il soul. L’house e la techno sono l’essenza di tutto messo insieme. La musica house era quella che stavo aspettando».

Il docu-film è impreziosito da interviste e testimonianze dei suoi colleghi dj e da tutti coloro con cui ha lavorato, come Carl Cox, Jeff Mills, The Blessed Madonna (conosciuta precedentemente come The Black Madonna), Peggy Gou, Kerri Chandler, Manu Le Malin, Mr. Oizo, Pedro Winter, Derrick May, Lenny Dee, l’ex Ministro della Cultura Jack Lang, produttori musicali e giornalisti.

«Laurent vuole farti piangere. È questo quello che vuole fare.

Vuole davvero collegare le tue emozioni al suono».

Carl Cox

«Laurent è il genere di dj che un dj va ad ascoltare,

perché sa che imparerà qualcosa»

Jeff Mills

«È il Papa»

The Blessed Madonna

«Non è solo un Dj, crea cultura»

Peggy Gou

