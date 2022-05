Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione, film evento lunedì 30 al Cinema Vittoria.

Antonio De Benedetto è uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il mondo attraverso il cibo. Per farlo, ha dato vita a un ristorante e un hotel nei quali lo staff è composto in larga parte da giovani uomini e donne con disabilità che arrivano da tutta Italia per formarsi e lavorare.

Questi ragazzi e ragazze, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono formati da Antonio per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza.

Al Cinema Vittoria di Napoli sarà proiettato il film “Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione”.

Appuntamento unico, il 30 Maggio alle 20:30!

Alla proiezione saranno presenti Alex Toselli (Presidente cooperativa sociale Download – Albergo Etico) e Luca Trapanese (Assessore alle Politiche Sociali e Welfare del Comune di Napoli).

L’iniziativa ha, inoltre, il patrocinio del Comune di Napoli.

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, il 21 marzo 2022 inizierà il tour di proiezioni del documentario Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione che mostra il dietro-le-quinte di una cucina e un albergo dove giovani uomini e donne con disabilità imparano un mestiere e iniziano a prendere posto al tavolo della vita.

Il documentario è diretto da un regista australiano, Trevor Graham, che scoperto da un’amica di questa realtà italiana ha attraversato l’oceano per vederla con i propri occhi. Ha così iniziato a seguire la vita, i sogni e i drammi di alcuni lavoratori e lavoratrici dell’Albergo Etico di Asti.

Vivere con una disabilità, imparare un mestiere e condurre una vita indipendente è complesso e non sempre va come previsto. Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione mostrerà proprio questo, innestando un seme di speranza per un futuro più inclusivo e sensibilizzando lo spettatore su un necessario cambiamento sociale.

Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione è distribuito da La Sarraz Pictures, casa di produzione torinese che ha coprodotto il film insieme alle società australiane Yarra Bank Films e Black Sheep Films. Il documentario è stato realizzato anche grazie al sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund.