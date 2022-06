Maggio della Musica, la violinista della Scala Laura Marzadori in concerto a Villa Pignatelli

Giovedì 16 giugno alle ore 19.30 in Villa Pignatelli nuovo appuntamento di “Musica in Villa”, tradizionale rassegna musicale organizzata dal Maggio della Musica in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

A esibirsi, una delle artiste più interessanti del momento nel panorama italiano, Laura Marzadori, classe 1989, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano dove è approdata a soli venticinque anni superando un concorso internazionale con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim.

In questo ruolo, la Marzadori, che sarà giovedì a Napoli per la prima volta, ha collaborato con grandissimi direttori come Barenboim, Chailly, Gatti, Harding, Pappano, Mehta , Chung e, assecondando la sua passione per la musica da camera, ha suonato anche con Accardo, Pavel Berman, Filippini, Brunello, Canino, Meneses, Pay, Lucchesini, Giuranna.

Di lei, Zubin Mehta, dopo un concerto alla Scala nel 2020, ha scritto: «Ho affrontato Vita d’eroe di Strauss con tutte le migliori orchestre al mondo, dai Wiener ai Berliner Philharmoniker, New York e Los Angeles Philharmonic. Però il Primo violino della Scala mi ha folgorato: che temperamento, che suono bello e romantico, che precisione tecnica!».

All’attenzione di pubblico e critica si è imposta a soli sedici anni vincendo il più importante concorso violinistico nazionale, il Premio “Città di Vittorio Veneto”, e aggiudicandosi riconoscimenti in competizioni internazionali. Nel 2013, in trio con Leonora e Ludovico Armellini, ha ricevuto il Premio “Abbiati”. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla per le sue apparizioni televisive, ospite anche di Stefano Bollani. Suona un violino Giuseppe Fiorini del 1925.

Nota curiosa: nel 2007 ha fondato assieme alle sorelle Sara e Irene il trio delle Sorelle Marzadori con cui si cimenta nel miglior repertorio per trio d’archi ricercando e proponendo anche brani meno eseguiti.

Con lei, nella Veranda di Villa Pignatelli ascolteremo al piano Olaf John Laneri, vincitore della cinquantesima edizione del prestigioso concorso “Busoni” di Bolzano (secondo premio “con particolare distinzione”; primo non assegnato). Artista sempre presente nelle più importanti stagioni in Italia e all’estero come solista e con Orchestra (Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra Sinfonica di Tokyo, Filarmonica di Montecarlo), e al fianco di direttori quali Lawrence Foster, Tomas Hanus, Lior Shambadal.

Il programma prevede la Sonata n. 32 in Si bemolle Maggiore, di Wolfgang Amadeus Mozart scritta per la violinista mantovana Regina Strinasacchi, ed eseguita per la prima volta nel 1784 alla presenza dell’imperatore Giuseppe II. Fra le sonate per violino e pianoforte, si distingue per una certa tinta virtuosistica e per il fatto che la parte del violino ha un ruolo imponente rispetto a quella del pianoforte, proprio per la dedica alla violinista mantovana. Dopo Mozart è prevista la Sonata n. 7 in Do minore, op. 30 di Ludwig Van Beethoven. È a Heiligenstadt che Beethoven compone le tre Sonate dell’opera 30, nel 1802, dedicandole all’imperatore di Russia Alessandro I. La settima Sonata in Do minore rispetto agli altri brani rappresenta un momento meditativo, lirico e introspettivo di grande impatto emotivo.

Ultimo brano in programma: la Sonata in Fa Maggiore per violino e pianoforte di Mendelssohn considerata opera della piena maturità, sia tecnica che espressiva, del suo autore.

Il Maggio della Musica, associazione presieduta da Luigia Baratti con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo, dal 1997 opera sul territorio napoletano e da due anni è sostenuta dalla BCC Napoli presieduta da Amedeo Manzo.

La venticinquesima stagione del Maggio della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania.

Prossimi concerti

Veranda neoclassica di Villa Pignatelli

Domenica 19 giugno, ore 11.00 – Maggio del Pianoforte

Luna Costantini, pianista

Musiche di Chopin, Skrjabin, Rachmaninov

Venerdì 24 giugno, ore 19.30

Quartetto Werther

Musiche di Schumann, Mahler, Strauss

BIGLIETTERIA: rivendite abituali, botteghino presso Villa Pignatelli a partire da un’ora prima del concerto. Costo del biglietto € 20,00 – ridotto under 26 € 15,00| Biglietto matinée € 15,00 – ridotto under 26 €10,00

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@beniculturali.it | +39 081 7612356

www.musei.campania.beniculturali.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, 3929160934, 3929161691

www.maggiodellamusica.it

Ufficio Promozione, comunicazione e stampa Direzione regionale Musei Campania

Via Tito Angelini, 29 – 80129 Napoli

drm-cam.comunicazione@beniculturali.it | +39 0812294478