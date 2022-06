Maggio della Musica, terza domenica a Villa Pignatelli dedicata a Luna Costantini.

Domenica 19 giugno alle ore 11 in Villa Pignatelli terzo appuntamento del “Maggio del pianoforte” rassegna musicale organizzata dal Maggio della Musica (in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania) in cui il pubblico è chiamato a giudicare i giovani esecutori.

Dopo Antonio Alessandri e Matteo Giuliani Diez si ascolterà la pianista ventiduenne Luna Costantini.

Nata ad Avezzano, la Costantini comincia a studiare pianoforte a soli cinque anni e a sedici si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila. Subito dopo viene ammessa alla prestigiosa Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, dove consegue il Diploma di Alto Perfezionamento in Musica da Camera con il massimo dei voti sotto la guida di Nazzareno Carusi e Ludovica Rana.

Da quel momento la sua carriera decolla e a confermarlo sono i dieci primi premi assoluti e i cinque primi premi che si aggiudica, in pochissimo tempo, in concorsi nazionali e internazionali.

Per il Maggio, in Villa Pignatelli, suonerà la Mazurca in Si Maggiore, op. 56 n. 1 di Fryderyk Chopin. Tre sono le mazurke op. 56 scritte nel 1843 dal compositore e dedicate a mademoiselle Malerby. In un primo tempo non furono ben capite dalla critica, poi molto apprezzate per alcuni risultati stilistici in esse contenuti, appartenenti allo Chopin maturo. Luna Costantini eseguirà soltanto la prima, che contiene accenni di valzer e racchiude inflessioni armoniche di raffinata fattura negli arabescanti accordi della mano destra.

Subito dopo si ascolteranno le 10 Mazurche dell’op. 3 di Aleksandr Skrjabin, scritte tra il 1888 e il 1890. A quel tempo, l’autore era ancora un adolescente, ma stava già elaborando tratti tipici di quel linguaggio musicale che sarebbe diventato evidente nelle opere successive. Molti biografi di Skrjabin considerano questi primi lavori come influenzati da Chopin o Schumann. Sarà quindi interessante ascoltarle subito dopo Chopin.

Infine il programma propone i Six Moments Musicaux, op. 16 di Sergej Rachmaninov opera con la quale il compositore esprime compiutamente, per la prima volta, la sua personalità. La raccolta risale al 1896, ed è dedicata al compositore Aleksandr Zataevič, che Rachmaninov aveva conosciuto tempo prima e fu scritta in fretta perché in quel periodo l’autore versava in condizioni economiche precarie, anche a causa del furto subito durante un viaggio in treno. Ma nonostante ciò in questa raccolta musicale emergono in piena luce le caratteristiche più peculiari della sua scrittura, come la densità fonica e l’ispessimento armonico.

Il Maggio della Musica, associazione presieduta da Luigia Baratti con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo, dal 1997 opera sul territorio napoletano e da due anni è sostenuta dalla BCC Napoli presieduta da Amedeo Manzo.

La venticinquesima stagione del Maggio della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania.

Prossimi concerti

Veranda neoclassica di Villa Pignatelli

Venerdì 24 giugno, ore 19.30

Quartetto Werther

Musiche di Schumann, Mahler, Strauss

Domenica 26 giugno, ore 11.00 – Maggio del Pianoforte

Michele Fontana, pianista

Musiche di Frescobaldi, Bartók, Stravinskij, Ligeti

BIGLIETTERIA: rivendite abituali, botteghino presso Villa Pignatelli a partire da un’ora prima del concerto. Costo del biglietto € 20,00 – ridotto under 26 € 15,00| Biglietto matinée € 15,00 – ridotto under 26 €10,00

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@beniculturali.it | +39 081 7612356

www.musei.campania.beniculturali.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, 3929160934, 3929161691

www.maggiodellamusica.it