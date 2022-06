Maratona Jurassic, è record di presenze ai The Space Cinema.

6.500 spettatori presenti nelle sale The Space Cinema di tutta Italia per una full immersion di sei ore: due generazioni di appassionati inchiodate al grande schermo cinematografico guidate dall’enorme passione per il franchise dedicato ai dinosauri più famoso in assoluto. È successo nella notte tra l’1 il 2 giugno in occasione dell’appuntamento organizzato da The Space Cinema, iniziato alle 21:40 del 1 giugno con la proiezione del primo capitolo della saga Jurassic Park (1993), film cult degli anni ‘90 diretto da Steven Spielberg, e concluso nella notte del 2 giugno con l’anteprima dell’ultimo episodio Jurassic World – Il Dominio. Due capitoli della saga agli antipodi per anno di uscita e per generazione, un evento dai numeri straordinari che ha messo d’accordo giovani e adulti uniti dall’amore per un franchise senza tempo.

“L’importanza di queste iniziative promosse da The Space Cinema e la copiosa partecipazione da parte del pubblico sono la conferma che la passione è la chiave del successo di questi appuntamenti in cui la sala rimane sempre protagonista, intesa come quel luogo magico in cui poter immergersi nelle grandi storie cinematografiche” Dichiara Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema “Per questo siamo orgogliosi di aver realizzato questo appuntamento perché è dedicato a tutti gli appassionati, della nuova e vecchia generazione, del franchise sui dinosauri più amato dal grande schermo”.

L’episodio finale, firmato dal regista Colin Trevorrow, è già candidato come uno dei lungometraggi di maggior successo del 2022, con un primo weekend da 3.181.000 euro solo in Italia.