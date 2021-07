MAV di Ercolano, 4 appuntamenti per celebrare il decennale.

EVENTO DELLA SETTIMANA

EPICURO – “Lettera sulla felicità”

Un reading di ALESSANDRA D’AMBROSIO

Introduzione di Massimo Adinolfi e Francesco Sirano.

Giunto al suo 13esimo anno di attività, il Mav ha dedicato la serata di ieri agli scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Massimo Adinolfi, dell’archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, e dell’attrice Alessandra D’Ambrosio. Un incontro all’insegna della parola per festeggiare il ritorno e la ripartenza delle attività del Museo. Inoltre sono state inaugurate le aperture serali del giovedì e un interessante calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì del mese, con libri e autori, musicisti e artisti.

15 luglio, ore 18.30

“Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri giorni”.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni dialoga con Luigi Vicinanza.

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it indicando il numero di persone e lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti e conferma.

I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano di storie di piccoli, grandi esempi del paesaggio urbano di una città (Napoli) che, come dice lo scrittore, è un “territorio narrativo pressoché infinito”, “foresta di emozioni” che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza percorrerà le strade e i paesaggi della Napoli di De Giovanni e dei suoi eroi così vicini, così lontani.

22 luglio, ore 18.30

“ERCOLE RACCONTATO.

Simboli, miti e altre storie”

con la partecipazione di

Margherita Di Sarno e Valerio Largo.

INGRESSO A PAGAMENTO

Acquisto anticipato su www.museomav.it

Costo del biglietto: 10 euro

Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell’antica Herculaneum, a partire dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita in cui ricostruzioni virtuali, proiezioni e immersività si intrecceranno con il racconto e la recitazione.

29 luglio, ore 20.00

“Alessandro Magno, dalla storia

al teatro”.

Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito, con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN e di Luigi Vicinanza.

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it indicando il numero di persone e lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti e conferma.

È un personaggio insospettatamente contemporaneo l’Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso, il viaggio di Alessandro si consuma in una ricerca infinita: il bisogno inappagato di capire.

“La morte, il più atroce di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c’è,

e quando c’è lei non ci siamo noi.”

EPICURO