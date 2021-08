“Meno 10 giorni al Festival su Riccione, già sono impaziente per Venezia ‘78”: Federica Pento.

In questo periodo mi sto dedicando, come sempre, ai miei progetti musicali. Sto studiando molto perché ci sono concerti in vista e ad ottobre tornerò a lavorare sui miei brani.

I corsi in Accademia riprendono ad ottobre. Non vedo l’ora di ricominciare!

Una novità importante sarà il Festival del Cinema di Venezia. Puoi anticiparci a grandi linee quale sarà il programma delle tue giornate in laguna?

Sono invitata alla proiezione di un film e non vedo l’ora di indossare il mio migliore abito per l’occasione del red carpet….Sarà la prima volta per me.

Quando arriverai e quanto resterai a Venezia?

Arriverò il 7 e mi fermerò qualche giorno. Il tempo di effettuare anche degli shooting in barca…Sarò coinvolta altresì nella campagna promozionale di una grande azienda di profumi: Eau De Milano. Non posso anticiparvi altro per il momento…Seguitemi!!