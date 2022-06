Musica e solidarietà a Villa Fondi a Piano di Sorrento martedì 28.

Martedi 28 giugno, la splendida e suggestiva terrazza di Villa Fondi a Piano di Sorrento, ospiterà, a partire dalle 20.30, la serata “Sulle note della solidarietà”, evento organizzato dall’Associazione ‘La Gioia di Vivere’, patrocinata dal Comune di Piano di Sorrento, in collaborazione con il Rotary Club. Energia, gioia, e tanta musica saranno al centro di questo evento, che vedrà la moderazione del giornalista di can.21 Marco Martone. Dopo i saluti iniziali del Vicesindaco e Assessore alla cultura, Giovanni Iaccarino e del rappresentante dei Rotary Distretto 2101 Campania, Claudio D’Isa, si darà ampio spazio alla presenza di due artisti: Maria Pia Migliaccio, in arte Joia B, cantante che farà ascoltare il brano ‘Un tempo per volare’, una testimonianza la sua di rinascita, un vero inno alla vita dopo un percorso di sofferenze e malattia.

Non mancherà inoltre, occasione per l’artista di raccontare anticipazioni sul secondo disco dal titolo ‘Sciamarè’ che ufficialmente sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a fine giugno e il cui testo spazia tra rondini, viaggio nel tempo, nuovi oceani e danze orientali per alleggerire la mente e sognare. Sarà forse il nuovo tormentone dell’estate? Ce lo svelerà la cantante! A seguire, le magiche note di Filippo Lui, talentuoso compositore mantovano che proporrà al pubblico presente la Crystal Music, un progetto innovativo ricco di contaminazioni musicali; dalla classica alla rock, da quella irlandese e celtica in generale. Archi, batteria, pianoforte, una musica dalle tante sfaccettature, dalle tante anime e colori proprio come la bellezza di un cristallo. Una menzione speciale andrà al progetto del Cd Fata blu, realizzato dal compositore Lui con la scrittrice Roberta Tovazzi, dove pensieri e musica si fondono armoniosamente. “Credo che sia doveroso per noi, offrire alla cittadinanza, momenti di svago e cultura, -afferma il vicesindaco – sempre con il nobile obiettivo di aiutare chi è meno fortunato. Ringrazio per questo, l’associazione, l’amministrazione e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo incontro, perfettamente in sintonia con quelli che sono i principi fondanti basati sulla cultura, umanità e solidarietà”.

Sabrina Ciani