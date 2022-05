«La serendipità? L’hanno sperimentata per primi proprio i napoletani».

Non ha dubbi Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia che mercoledì 18 maggio concluderà all’Università Federico II di Napoli (alle 10 presso il complesso dei SS Marcellino e Festo) l’ottava edizione della sua campagna sociale #NonCiFermaNessuno, partita lo scorso 24 marzo dal Politecnico di Torino e che ha attraversato, prima in streaming e da due settimane dal vivo, l’Italia degli Atenei.

Si tratta di una campagna sociale nata nel 2014 con l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad affrontare gli ostacoli che la vita pone dinanzi a loro.

L’approccio innovativo del format sta nel focus puntato non sulla ricerca del successo ad ogni costo, ma sull’analisi delle sconfitte, delle difficoltà e delle paure in grado di incrementare consapevolezze e coraggio.

«A Napoli la tappa numero 10? Eh si perchè questo numero qui ha un valore enorme! – sorride Luca Abete – Chiudiamo il tour qui perchè Napoli è la città in cui la serendipità trova la sua massima espressione . I napoletani sono famosi nel mondo per la straordinaria

capacità di ricavare dagli imprevisti occasioni di riscatto. Ai ragazzi della Federico II, però, parleremo anche di scelte, di coraggio e di opportunità da ricercare. E’ importante far capire ai giovani che anche in una realtà oggettivamente complessa, ognuno può trovare il proprio spazio ed avere la possibilità di dire la sua».

Claim dell’ottava edizione è appunto “alla scoperta delle Serendipità” ovvero l’opportunità di fare scoperte casuali mentre si cerca tutt’altro.

Alla vigilia dell’atteso evento universitario, Abete ha anche annunciato l’ospite a sorpresa, in collegamento streaming da Milano, dell’attore, conduttore e regista Paolo Ruffini.



«Quando gli ho chiesto di scegliere una tappa a cui partecipare, non ha avuto dubbi: ha detto Napoli – ricorda Luca Abete -. Paolo è un amico ed una persona che stimo molto. E’ l’esempio di un uomo di successo dotato di grande sensibilità, che non ha mai distolto lo

sguardo da ciò che accade intorno a sé, coniugando la sua professione con un forte impegno nel sociale».

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e vanta, inoltre, la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel corso della mattinata, infine, verrà consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno ad una studentessa o uno studente under 30 dell’ateneo napoletano che, con la propria esperienza, rappresenta un esempio di coraggio e resilienza.

Sarà possibile seguire il talk anche in streaming, attraverso il link

https://noncifermanessuno.org/il-tour/tour-2022/napoli-talk/