Napoli città della musica, al via 3 rassegne Piano City Napoli, Welcome to Napoli e Villa Di Donato – La musica ha trovato Casa.

240 musicisti protagonisti di 124 concerti ospitati in 33 siti diversi: è un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne Piano City Napoli 2022, Welcome to Napoli e Villa Di Donato – La musica ha trovato Casa proporranno a partire dal 13 ottobre 2022. Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli città della musica”, il calendario di eventi darà il via ad una programmazione invernale che proseguirà nei mesi di novembre e dicembre, trovando il suo culmine nel “Capodanno a Napoli 2023”.

PIANO CITY NAPOLI 2022

Piano City Napoli giunge all’ottava edizione e si conferma una delle iniziative più innovativa e più corposa del panorama musicale della città, dedicata interamente alla celebrazione di uno strumento, il pianoforte, declinato in tutte le sue possibili interpretazioni (classica, jazz, pop, contemporanea, rock, improvvisazione e nuove produzioni). Dal 13 al 16 ottobre: quattro giorni di concerti, 115 eventi, 17 location, 150 pianisti (professionisti, appassionati, studenti). Piano City Napoli 2022 è promosso e finanziato dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Associazione Napolipiano nell’ambito del progetto “Napoli città della musica”. La direzione artistica è curata dal maestro Dario Candela. Per il Jazz Piano City Napoli si avvale della consulenza di Alberto Bruno e Ornella Falco dell’associazione Live Tones.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del Museo di Capodimonte e del Museo Filangieri che richiedono un biglietto per la visita al Museo. I Main Concert e gli House Concert prevedono la prenotazione obbligatoria dal sito web della manifestazione.

Sito web: www.pianocitynapoli.it – Per informazioni: 348 8466551.

WELCOME TO NAPOLI

“Welcome to Napoli” è un festival che racconta le storie di vita del Mediterraneo, narrate nella musica popolare, organizzato Sponda Sud Srl e curato nella direzione artistica da Eugenio Bennato. Nella centralissima Piazza Mercato, cuore della Napoli popolare, all’ombra del campanile del Carmine, sabato 15 e domenica 16 ottobre (ore 19: workshop di musica e danza – ore 21: concerto), Eugenio Bennato invita a festeggiare il “vento popolare” che quest’anno lo ha portato in lungo e largo per l’Italia, ed ha anche attraversato l’Atlantico, facendolo atterrare in California, con due concerti a Los Angeles e San Francisco. “Welcome to Napoli” rappresenterà le principali culture musicali del bacino Mediterraneo, dimostrerà il ruolo cruciale della musica partenopea in relazione alle altre culture, porterà a Napoli artisti celebri e rappresentativi delle varie aree del Mediterraneo, ma anche i talenti emergenti di ciascuna area, con l’obiettivo di porre in evidenza le specificità e le sorprendenti affinità fra le varie etnie.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Sito web: www.spondasud.com

VILLA DI DONATO – LA MUSICA HA TROVATO CASA

La Musica ha trovato Casa (20 ottobre – 29 dicembre 2022) VIII stagione a Sant’Eframo: un alternarsi serrato, strutturato, e atteso da un pubblico fidelizzato, di appuntamenti suddivisi in tre rassegne (la classica; la contemporanea; il teatro – canzone), in un’alchimia che vuole offrire un ventaglio di stili e declinazioni, per sorprendere e proporre contaminazioni tra modelli molto diversi ed eterogenei, in ogni ambito artistico e musicale. Rassegne vivaci, ogni volta originali, per rivivere le emozioni provenienti dalla rievocazione di grandi cantautori anglosassoni (da Emerson Lake and Palmer e Paul Simon, da John Lennon a James Taylor), italiani (da Fred Buscaglione e Nicola Arigliano a Giorgio Gaber, da Lucio Dalla a Pino Daniele), francesi (in una serata dedicata, La vie en rose), sedimentati nella mostra memoria e nel nostro immaginario, ed ancora i capolavori della musica classica (da Čajkovskij a Rachmaninov, da Leoš Janáček a Ezio Bosso), proposti da solisti e ensambles, ora beniamini del pubblico napoletano, ora di calibro internazionale.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni: email prenotazioni@villadidonato.it – cell: +39 3457069148

Sito web: www.villadidonato.it