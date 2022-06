Napoli Città della Musica, presentazione venerdì 10 a Palazzo Cavalcantoi.

Domani – venerdì 10 giugno, alle ore 12.00, a Palazzo Cavalcanti, Via Toledo 348 – sarà presentato alla stampa il Progetto “Napoli Città della Musica”, insieme alla prime linee guida del neonato Ufficio Musica del Comune di Napoli, con un approfondimento su EcoFest Napoli 2022 e Festa della Musica.

Interverranno: il Sindaco Gaetano Manfredi (in collegamento streaming), il delegato del Comune di Napoli per l’audiovisivo e l’industria musicale Ferdinando Tozzi, il direttore artistico di EcoFest Napoli 2022 Luciano Chirico, l’Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, l’Assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancuso, l’Assessore al Turismo Teresa Armato, l’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada, il Presidente della Commissione Cultura Luigi Carbone, il Soprintendente ai Beni Culturali Luigi La Rocca, la Direttrice regionale Musei Campania Marta Ragozzino, il Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica Marco Staccioli.