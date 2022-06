Napoli dice no alla violenza sulle donne, inaugurazione panchina rossa in Piazzetta Ottocalli sabato 18.

Sabato 18 Giugno dalle ore 09.00 alle ore 12.00, in Piazza Ottocalli ci sarà una manifestazione per dire no alla Violenza sulle donne.

Il programma della manifestazione prevede il taglio del nastro della panchina Rossa che sarà dedicata alle sorelle Mirabal, eroine dominicane che hanno combattuto per la libertà e la dignità, per commemorare il loro sacrificio l’ Organizzazione delle Nazioni Unite scelse come data simbolo per contrastare la violenza sulle donne il 25 Novembre.

Dopo il taglio del nastro, e dopo i saluti della dottoressa Zeneida Sierra e del Cavaliere Spagna che rappresentano rispettivamente il Centro SS Giovanni e Paolo e la associazione Base Condor, ci saranno gli interventi del Parroco della vicina parrocchia SS Giovanni e Paolo Don Salvatore Melluso, del Comune di Napoli rappresentato in questa occasione dal dottor Nicola Boccia,dei Consoli del Benin Dottor Giuseppe Gambardella, della dottoressa Esquia Rubin console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, della dottoressa Diana Obregon del Consolato della Colombia di Roma, del dottor. Julio Garden Regalado dell’ Istituto culturale Index Italia della signora Janet Bautista della associazione Paifa .

Nel corso dell’ evento ci sarà una lettura di un brano da parte della attrice partenopea Paola Cammarano ed un momento di danza da parte della dottoressa Natividad Brito della casa della cultura dominicana di Venezia che la vedremo nella duplice veste di ballerina e di rappresentante di ente impegnato contro la violenza sulle donne e per la promozione della cultura dominicana.

La giornata sarà allietata grazie alle note dei musicisti Antonio Buonomo Nicola Turco ,Rita Siani,ed Enzo Fucito con il suo pianobar.

Sarà un momento di riflessione, di impegno e soprattutto di gioia, si prevede la partecipazione dei bambini del Centro SS Giovanni e Paolo e numerose saranno le sorprese.