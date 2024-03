Napoli Tattoo Expo, al 31 maggio al 2 giugno, Napoli è la Capitale del Tatuaggio e della Street Art

Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena napoletana, torna la Napoli Tattoo Expo, il più grande festival del Mediterraneo interamente dedicato all’arte del Tatuaggio e della Street Culture. L’evento, programmato per i giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno, negli spazi della Mostra d’Oltremare, prestigiosa location partenopea per eventi di rilevanza internazionale, nasce dalla preziosa sinergia tra lo studio di tatuaggi La Catedral di Ercolano e la rinomata Urban Land Tattoo Expo Roma, punto di riferimento ormai ben consolidato nel panorama delle manifestazioni legate alla cultura metropolitana. L’obiettivo è trasformare la città partenopea nel luogo d’incontro ideale per i migliori talenti del tatuaggio a livello globale e gli appassionati della Urban Art, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica di tre giorni con performances artistiche, creazioni sperimentali e musica.

In questa sua nuova edizione, la Napoli Tattoo Expo si prospetta già come un appuntamento imperdibile per coloro che vogliono scoprire da vicino l’antichissima tradizione del tatuaggio in tutte le sue declinazioni. Attesi oltre 400 tatuatori provenienti dai più affermati studi locali, nazionali e internazionali pronti a mostrare il meglio delle loro opere d’arte “sottopelle”. Gli iscritti alla convention potranno inoltre partecipare all’attesissimo tattoo contest, che al termine di ogni giornata premierà i lavori più belli realizzati nelle diverse categorie previste dal regolamento: Micro Tattoo, Lettering, Japan, Chicano, Realistic, Cartoon, Dotwork, Traditional e molti altri.

I tatuaggi saranno valutati da una giuria qualificata composta da 32 artisti tatuatori di fama internazionale, tra cui Jessica Vittorelli, Caterina Molin, Web MC, Bastard Blunt, Lucky Luchino, Onny Somboon, Thore Sharpz, Raül de la O, Enzo Brandi, Vittorio Mustacchio, Black Rose, Tods, Koji Yamaguchi, Smeri, Omar Santos, Placido, Alex Santucci, Mr Pencil, Tipethz Pauraz, Giuliano Cascella, Gabriele Marano, Marcello Cestra, Fabio Onorini, Luca Natalini, Maurizio Gobbo, El Big, Marco Brigante.

Presenti anche Luca Postiglione, autore della locandina Napoli Tatto Expo 2024; Ivano Natale e Denis Casella “Posco Losco”, artisti visionari specializzati nello stile Black and Grey; Flaks32G, rinomato tatuatore di San Diego, riconosciuto come autentico caposaldo nel campo del Lettering; il vietnamita Quang Pham, ammirato per i suoi tatuaggi altamente dettagliati e realistici.

Napoli Tattoo Expo non è solo un evento dedicato al tatuaggio, ma anche la celebrazione della street art, oggi riconosciuta come strumento di riqualificazione del tessuto urbano. La garden zone (Giardino dei Cedri) sarà quindi la perfetta cornice per il Back to the Style, la più importante jam street del panorama campano, in cui si esibiranno 24 graffiti-writers molto noti della scena italiana: Luca “Zeus 40” Caputo, Zentwo, Rise Neon, Rota WB, Dario Ghost, Gola 1, Alex Shot, Umberto “Koso” Lodigiani e Mr Pencil, solo per citarne alcuni.

Nella stessa area, inoltre, troveranno spazio rivendite commerciali e 15 street food della migliore tradizione gastronomica partenopea e non solo.

Ospite speciale di questa edizione sarà Chris Guest, rinomato ritrattista londinese che ha saputo reinterpretare tecniche artistiche tradizionali, come la pittura ad olio e l’acquerello, con uno sguardo contemporaneo, perfettamente in sintonia con l’essenza della cultura metropolitana. In aggiunta alla mostra personale, Guest terrà un seminario interattivo rivolto a quanti vorranno apprendere i segreti della sua tecnica innovativa e il particolare approccio artistico che lo contraddistingue.

La Mostra d’Oltremare, sita in Via J.F. Kennedy 54, è facilmente raggiungibile usufruendo delle tre linee della Metropolitana di Napoli: Linea 2 Stazione Campi Flegrei; Linea 6 Stazione Mostra; Linea Cumana Stazione Mostra (p.le Tecchio) o stazione Edenlandia (via Kennedy). In auto, all’arrivo a Napoli imboccare la Tangenziale, prendere l’uscita 10 Fuorigrotta e seguire le indicazioni per Mostra d’Oltremare. Parcheggi disponibili per il pubblico con ingressi da via Kennedy e da via Terracina.

I biglietti sono acquistabili in loco, presso il botteghino durante i giorni dell’evento, oppure online attraverso la biglietteria elettronica di CiaoTickets al sito: www.ciaotickets.com/it/biglietti/napoli-tattoo-expo-2024.

Tutte le informazioni su Napoli Tattoo Expo 2024, gli artisti presenti e gli eventi in programma sono disponibili sui canali social e il sito web:

WEB SITE: https://www.napolitattooexpo.net/

INSTAGRAM: www.instagram.com/napoli_tattoo_expo/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@NapoliTattooExpo