Natale Village: che successo! Dal 16 al 18 dicembre pronti a concludere con il saluto a Babbo Natale.

Il primo week-end di Natale Village supera a pieni voti l’esordio di questa prima edizione che si è svolta dal 7 all’11 dicembre al Polo Fieristico A1Expò in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud).

Natale Village riaprirà venerdì 16 alle 16:00 e sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 10:00 per le giornate conclusive.

Vincente si è rivelata la scelta low cost della formula di accesso, l’universo dei gonfiabili, i laboratori e le magiche ambientazioni del villaggio di Babbo Natale che hanno stupito bambini e adulti.

L’incontro con Babbo Natale, quello vero, ha trasportato definitivamente i visitatori in un mondo magico e fatato, suscitando la meraviglia di tutti.

Il percorso nel Villaggio è accompagnato dai simpaticissimi elfi, i laboriosi aiutanti di Babbo Natale che, con gioia, entusiasmo e pathos, raccontano le vicende delle ambientazioni che si susseguono davanti agli occhi dei presenti. Dal millenario Barba Albero, avo di tutti gli alberi di Natale, al freddo glaciale del Polo Nord dove risiedono i cuochi di Babbo Natale, complici dei suoi chili di troppo, passando per la fabbrica dei giocattoli, la stalla, l’ufficio postale dove scrivere le letterine, la postazione dell’elfo pasticcione che deve ricorrere puntualmente all’aiuto dei bimbi per l’incartamento dei regali e a concludere la visita a “Caramellandia”, la fabbrica delle caramelle.

Immancabile la tradizionale foto con il protagonista e padrone di casa, Babbo Natale, con gli scatti di Gennaro Osta dell’omonimo studio fotografico.

Il mondo esterno al Villaggio di Natale porta in dote i classici mercatini con la partecipazione di artigiani ed ulteriori svaghi per i bambini ed i più grandi come la baby dance, lo street food e la tombola domenicale che si svolge in un’atmosfera familiare e autentica.

“Siamo felicissimi dei risultati ottenuti e dello straordinario affetto che ci hanno dimostrato le famiglie – commenta il Presidente dell’A1Expò, Dott. Antimo Caturano – Abbiamo scelto la strada dei prezzi contenuti per garantire anche alle famiglie meno abbienti di partecipare a questa manifestazione nel pieno spirito solidale natalizio. Natale Village è un progetto pensato esclusivamente per i bambini, per la loro felicità e lo stupore di un ingresso metaforico in un mondo surreale, bello e genuino. Vedere persone che sono ritornate dopo la prima visita certifica l’ottimo lavoro svolto e di questo siamo orgogliosi. Il prossimo fine settimana offriremo ai visitatori nuovi spettacoli ed intrattenimenti affinché la visita presso Natale Village possa essere sempre dinamica, nuova e alternativa. Domenica sera concluderemo questa prima edizione con il saluto a Babbo Natale che lo vedrà impegnato nel suo classico tour mondiale per la distribuzione dei doni a tutti i bambini del mondo. Colgo l’occasione – conclude Caturano – per augurare agli operatori, e a tutti i visitatori dell’A1Expò un felice Natale con l’auspicio di vederci presto ai prossimi eventi”.

