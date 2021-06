Nel corpo di Napoli, appuntamento con Maurizio De Giovanni giovedì 17.

Prosegue l’avventura di F2 Radio Lab, il laboratorio radiofonico della Federico II alla scoperta dell’universo della canzone napoletana.

DOMANI giovedì 17 giugno alle 13 nuovo appuntamento con “Nel corpo di Napoli”, il format federiciano dedicato alla musica e alle storie, agli aneddoti e alle curiosità delle canzoni e degli interpreti del più grande patrimonio musicale del mondo.

Ospite della puntata a cura degli studenti speaker è Maurizio de Giovanni. Lo scrittore racconterà del rapporto del suo celebre personaggio, il commissario Ricciardi, con alcuni capolavori del canzoniere napoletano che hanno anche ispirato le sue storie.

Canzoni classiche napoletane quasi sempre molto famose, alcune meno conosciute al grande pubblico, ma sempre profondamente intrecciate con la trama e gli avvenimenti dei protagonisti; come Passione, brano che fa da sfondo alle passioni, appunto, e alla gelosia de “In fondo al tuo cuore“, o come Voce ‘e notte il cui autore, Eduardo Nicolardi, visse vicende molto simili a quelle del protagonista del romanzo.

Ma il commissario Ricciardi è anche il canale che mette in comunicazione con il cinema e la letteratura napoletani, di cui de Giovanni è sicuramente esponente di spicco.

La diretta è su www.radiof2.unina.it