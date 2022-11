Novembre Barocco, due concerti a San Francesco di Paola per Convivio Armonico.

Novembre Barocco per la rassegna Convivio Armonico a cura dell’Associazione Area Arte, che propone due concerti il 5 e il 19 novembre dedicati alla musica di tradizione partenopea e alla riscoperta dell’antico repertorio della Scuola Napoletana attraverso opere di compositori campani moderni e contemporanei.

Primo appuntamento sabato 5 novembre alle ore 19,30 presso la Basilica di San Francesco di Paola con i Tamburama Percussion Quartet, per il progetto i “Giovani e La Musica”, un quartetto di giovani talenti campani che invita il pubblico nel variegato mondo degli struumenti a percussione, con le loro infinite sfumature sonore.

Il quartetto di percussionisti composto da Laura Francesca Mastronimico, Riccardo Mazzarella, Giovanna Caiazza e Simona Martellotta eseguirà presso la Basilica di San Francesco di Paola, un concerto su musiche di E. Argenziano, E.Sejournè, I.Trevino, N.J.Zivkovic, G. Sollima.

Convivio Armonico continuerà la sua programmazione il 19 novembre e poi a dicembre con un ricco programma di concerti in chiese del centro storico di Napoli, con i cicli Suoni in Basilica e Suoni nei Luoghi Sacri (Basilica Reale di S. Francesco di Paola, Chiesa di S.Orsola a Chiaia) e in spazi di cultura nel centro antico con il ciclo Musica Nel Corpo di Napoli, che vedrà esibirsi artisti conosciuti e giovani interpreti in un repertorio antico e moderno.

La stagione si arricchirà di momenti di presentazione di pubblicazioni discografiche ed editoriali inedite sulla musica strumentale del ‘600 e ‘700 Napoletano e italiana, oltre ad iniziative volte a far conoscere ai giovanissimi il patrimonio musicale napoletano.

La rassegna è a cura di AREA ARTE Associazione culturale Mediterranea, che da anni conduce studi e ricerche approfondite sulla musica napoletana del ‘600 e del ‘700 e ne promuove la diffusione e la valorizzazione. Anche per la stagione 2022, affidata alla direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, docente presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento, sarà dato spazio a recuperi di partiture dal Settecento Napoletano, alla presentazione di progetti discografici e seminari inerenti la Scuola Musicale Napoletana, continuando parallelamente a valorizzare opere del repertorio contemporaneo con un’ attenzione particolare ai compositori campani, e al patrocinio delle nuove generazioni di valenti strumentisti. Il coordinamento è a cura di Laura Francesca Mastrominico

Il ciclo di concerti è dedicato alla memoria della cantante e artista PINA CIPRIANI

I Concerti di AREA ARTE/ Convivio Armonico sono realizzati con il contributo della Regione Campania L.R. n.6/2007”

INFO

PRENOTAZIONI e ACCESSO nel rispetto delle normative è necessaria la prenotazione inoltrando una mail ad associazioneareaarte@libero.it , oppure tramite Whatsapp ai numeri sotto indicati. Si riceverà una conferma della prenotazione che è personale non cedibile e dovrà essere esibita all’ingresso cartacea o su smartphone. In caso di impedimento si raccomanda di disdire la prenotazione.

CONCERTI IN SICUREZZA – L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia di Covid-19 in vigore

Modalità di accesso: I concerti prevedono un contributo di accesso da E.3.00 a E. 5,00