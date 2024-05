Nuovo casting di Mondo Eventi Campania, a Pozzuoli domenica 26

Nuovi casting a cura della Mondo Eventi Campania Agency. Domenica 26 maggio, presso una nota location di Pozzuoli, saranno selezionati nuovi volti per prestigiosi brand.

La agenzia di Carlo Sommella, da ben 27 anni nel campo della moda e dello spettacolo, è sempre alla ricerca di giovani e meno giovani che possano sentirsi coinvolti in questo affascinante ambiente e che desiderino farne parte e diventare fotomodelli. “Un segno di speranza” afferma il patron Sommela, “per chi voglia credere ai propri sogni e vederli realizzati, anche e soprattutto i giovanissimi, che così si sentono parte del mondo della moda, anche se per un solo giorno, ma questo è importante, perché possano acquisire maggiore fiducia e stima di sé”.

La Mondo Eventi Campania ha preso accordi per la scelta delle nuove figure, sia maschili che femminili, con la nota attività “Pafundi Store Since 1954” di Pozzuoli per due brand: per Chicco la selezione fra i candidati con età compresa fra 0 e 8 anni, per The North Face l’età è compresa fra 9 e 40 anni.

Napoli è da tempo che oramai è candidata come capitale della moda e tante sono le iniziative che la agenzia di Carlo Sommella ha in programma. Oltre alla scoperta di nuovi talenti nei settori della Moda, Televisione, Eventi, Teatro, Pubblicità Giornalistica e Televisiva, realizza, fra l’altro shooting fotografici, casting, corsi di portamento, calendari, pubblicità per giornali e TV, sfilate.

Oltre ai progetti sopra citati, che verranno svolti durante l’intero anno solare, la Mondo Eventi Campania Agency annuncia la quinta edizione di Miss & Mister Baby New Generation. Testimonial saranno i bambini Vincenzo Di Bari di 6 anni e Veronica Lytvyn di 7 anni. La prima data del 2024 di questo evento-sfilata, oramai diventata una istituzione della regione Campania, è prevista per il prossimo mese di luglio e sarà svolta in una prestigiosa location del territorio, davanti a notissimi esponenti dello spettacolo, del giornalismo e della moda, che dalla postazione di giuria daranno il proprio voto a i candidati, bambini fra i 4 e gli 11 anni. Inoltre è prevista la prima tappa dell’evento-sfilata Miss Neapolis giunto alla sesta edizione orientato alle ragazze fra i 14 e i 28 anni, e, per la sezione teenager, fra i 12 e i 13 anni. Testimonial è la fotomodella e attrice Serena De Caprio.

“Non cerchiamo i più belli o brutti, cerchiamo solo i più giusti per rappresentare il mondo della moda” aggiunge soddisfatto Sommella, “e chi ha voglia di credere in sé stessi. I protagonisti del futuro”.

Per informazioni e prenotazioni, la Mondo Eventi Campania è raggiungibile via telefono o whatsapp al 3292487467. o tramite social network su Facebook sulla pagina “Carlo Agenzia di Modelle”, su instagram nel profilo #mondoeventicampaniaagency.