Oggi conferito al Maestro Michelangelo Pistoletto il titolo di Accademico d’Onore dellìAccademia di Belle Arti.

Oggi l’Accademia di Belle Arti di Napoli ha conferito a Michelangelo Pistoletto il titolo di Accademico d’Onore. Un momento di grande emozione, che si è svolto nell’Aula Magna gremita di allieve e allievi, dopo i saluti istituzionali e la lettura della motivazione a cura del Direttore dell’Accademia Renato Lori e la Laudatio del prof. Marco Di Capua, il Maestro Pistoletto ha tenuto una Lectio Magistralis in conversazione con Fortunato D’Amico.

“Noi quando facciamo arte – dice il Maestro Pistoletto ringraziando per il titolo conferitogli –stiamo facendo un lavoro di servizio dove vogliamo servire non per essere servili, ma essere utili, l’arte come utilità pratica. Per essere utili bisogna impegnarsi, sapere che si fa qualcosa per gli altri al punto che se tutto va bene è perché hai fatto funzionare qualcosa intorno a te, tutto quello che riesci a creare intorno a te di positivo, ti ritorna. Oggi invece abbiamo il concetto che bisogna creare il vuoto intorno a se, cioè essere unici, assoluti e sottomettere gli altri per essere riconosciuti ma il riconoscimento viene dal fatto che tu stai meglio e che vivi meglio, l’egoismo vero è l’altruismo, questo a mio avviso è il senso dell’arte.”

E’ la prima volta che accade nella storia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che si conferisce un tale riconoscimento, la scelta di iniziare con Michelangelo Pistoletto nasce dalla consapevolezza sull’importanza fondamentale che egli ha assunto, sia nella realizzazione di opere straordinarie e fortemente innovative, nel panorama dell’arte contemporanea italiana e internazionale, dai primi lavori degli anni Sessanta alla fase più recente della sua produzione che nel suo ruolo di Maestro e di esempio. Con la Fondazione “Cittàdellarte”, Pistoletto ha infatti ribadito il valore più caro a una comunità accademica, quello della formazione dei giovani artisti e della trasmissione collettiva di valori che siano, al tempo stesso, creativi e civili, che cioè pongano al centro dell’azione artistica e culturale una positiva trasformazione della società e il destino stesso della Terra.

“ Per noi è un immenso onore – dichiara il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli Renato Lori – potere conferire per la prima volta nella nostra Accademia tale riconoscimento a Michelangelo Pistoletto, un grande Maestro non solo della pratica artistica ma dei valori sociali e civili. Questo importante momento segna l’inizio di una nuova strada che avrà sempre come prima scelta il concetto di esempio dedicato alla formazione dei nostri discenti.”

In occasione della manifestazione in largo Nanni Loy, lo spazio antistante l’ingresso dell’Accademia, si è svolta la performance LA BANDIERA DEL MONDO allestita dagli allievi della Scuola di Decorazione, realizzata dal Maestro Pistoletto con la collaborazione di Angelo Savarese, a cui hanno preso parte attivamente tutti gli intervenuti.

Il giorno 30 maggio l’Accademia di Belle Arti di Napoli sarà inoltre impegnata con l’Accademia di Belle Arti di Catania , l’Accademia Unidee in un dialogo, in diretta streaming, dalla Sala Universario di Cittadellarte, tra Michelangelo Pistoletto e Paolo Naldini sul progetto “Seminare l’immagine Terzo Paradiso Rebirth” della prof.ssa Stefania Perna della Scuola di Decorazione dell’Accademia,