Partenope suggestiona, sabato 3 a Villa Avellino a Pozzuoli per Antichi Scenari.

Sabato 3 settembre, alle ore 19,00, nella Residenza Storica di Villa Avellino (Pozzuoli) sarà di scena lo spettacolo “Partenope suggestiona” nell’ambito della IV edizione del Festival “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”, organizzato dall’associazione “Luna Nova” con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi. Nel “recital concerto” l’attore-cantante Franco Castiglia farà rivivere versi e liriche di autori (figli di Partenope) in un percorso appassionato che vede protagonista l’Amore in tutte le sue diverse sfumature; romantico, ironico, drammatico etc.

Autori anonimi sfideranno i più famosi E.A. Mario, F.Russo, R.Viviani, R.de Simone e tanti altri in un’alternanza che giocoforza non terrà conto della temporalità cronologica. Al fantasioso nocchiere Pino Tafuto, pianista, compositore e maestro d’orchestra, il compito di sostenere l’irrequietezza vocale di Franco Castiglia.

A precedere il concerto sarà la replica di “… E venne dal mare” con le coreografie di Emma Cianchi, alle ore 17,00, presso la Piscina Mirabilis (Pozzuoli). L’evento accompagnerà alla danza il reading teatrale di Vincenzo Borrino e Anna Moriello con i testi tratti dal IV libro dell’Eneide. Il poema epico e la danza contemporanea si fonderanno, quindi, attraverso il corpo e la voce in un’evocazione di storie lontane che appartengono ai Campi Flegrei.

Performer: Maria Anzivino- Ginevra, Cecere Marcella Martusciello Percussioni: Maria Teresa Carbone.