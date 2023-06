Pellicola d’Oro a Giovanna Rei per Quel posto nel tempo

Premio La Pellicola D’oro all’attrice napoletana Giovanna Rei protagonista e co-produttrice del film “Quel posto nel tempo” di Giuseppe Alessio Nuzzo. In occasione della XIII edizione del premio che si è tenuto in via Veneto a Roma e dedicato alle maestranze e all’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano promosso e realizzato da Enzo De Camillis, Direttore Artistico della Associazione Culturale S.A.S., l’attrice partenopea ha ricevuto il Premio Giovani (giuria composta dai giovani studenti dell’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini di Roma).

Un premio speciale dato da chi lavora duramente dietro le quinte e che ti accoglie da giovane come un componente familiare, con tutte le tue imperfezioni ed incompetenze e ti suggerisce dolcemente i segreti tecnici del mestiere che io ho sentito doppiamente perché rappresenta anche il mio debutto nella produzione. Lo prendo come un amuleto portafortuna! – dichiara Giovanna Rei.